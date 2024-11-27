Осталось только 4 дня: как украинцам не упустить субсидию на коммуналку

У украинцев, имеющих право на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, осталось всего несколько дней, чтобы оформить выплату с 1 октября. Если этого не сделать до начала зимы, льгота назначат только с месяца обращения.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). В учреждении напомнили, что в случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона жилищная субсидия назначается с начала сезона (но не раньше дня возникновения права на его получение).

Так что тем, кто раньше не получал жилищную субсидию, выплату назначат с начала отопительного сезона, то есть с 1 октября. Для этого следует обратиться с заявлением и документами в орган ПФУ до 1 декабря.

Как получить субсидию на ЖКХ

Для назначения субсидии необходимо подать заявление и документы в орган Пенсионного фонда Украины. Для этого существует несколько способов:

через сервисные центры Фонда, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

почтовым отправлением – в адрес органа Фонда;

онлайн – через веб-портал электронных услуг Фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Действие".

Кто может получить субсидию

Помощь на оплату коммуналки услуг назначается гражданам, чей доход недостаточен для самостоятельной оплаты услуг. Это могут быть как украинцы, так и легально проживающие в Украине иностранцы. Право на субсидию имеют зарегистрированные в помещении жильцы, арендаторы, владельцы незавершенных домов, внутренне перемещенные лица без договора аренды, а также несовершеннолетние или недееспособные лица на попечении, если добавляются соответствующие подтверждающие документы.

Субсидия начисляется гражданам, отвечающим определенным критериям и подавшим все необходимые документы. Особое внимание следует обратить тем, кто впервые обращается за этой помощью: подача заявления до 1 декабря обеспечит начисление выплат с начала отопительного сезона.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы могут получить субсидию на приобретение сжиженного газа и твердого топлива, размер которой зависит от доходов домохозяйства: например, за две тонны топлива (3 824,63 грн за тонну) и два баллона газа (382,46 грн за баллон) государство может компенсировать до 3929,36 грн. Общая сумма субсидии определяется как разница между стоимостью топлива в пределах норм и обязательным платежом.

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