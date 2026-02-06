Графики могут измениться в любой момент: какие отключения света в Киеве и по Украине 6 февраля

В Украине 6 февраля во всех областях применяются почасовые отключения электроэнергии. При этом на Киевщине продолжаются экстренные отключения, в Одессе и части Одесской области до сих пор невозможно спрогнозировать обесточивания. На Тернопольщине – проблемы со светом из-за непогоды. Ситуация с графиками может измениться в любой момент, предупреждают энергетики.

О том, что происходит в энергосистеме, сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 6 февраля: главное

Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям.

Самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.

Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

Тех, у кого есть свет, просят потреблять электроэнергию экономно.

просят потреблять электроэнергию экономно. В Минэнерго уверяют, что ведется работа по установке и запуску когенерационных газовых установок, в ближайшее время обещают запуск 9 МВт и 18 МВт, однако критически важным вопросом остается обеспечение физической защиты этих объектов.

Отключения света по областям: какие графики действуют

Киев

Киевская область

Тернопольская область

Днепропетровская область

Запорожская область

Одесская область

Полтавская область

Сумская область

Харьковская область

Черкасская область

Львовская область

Ивано-Франковская область

Другие регионы

Киев

В Киеве действуют временные графики отключений света. Они неравномерны в разных районах и никак не привязаны к очередям, к которым привыкли потребители.

Наиболее сложная ситуация – в районе, который питала ТЭЦ-4. Восстановление теплоснабжения для 1126 домов (список) не ожидается до конца отопительного сезона (в течение двух месяцев). Энергетики пытаются обеспечить улучшенные графики электроснабжения для таких домов.

Киевская область

На Киевщине введены экстренные отключения. Обычные графики не действуют.

Тернопольская область

Из-за обледенения линий электропередач зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Утром были обесточены 27 линий электропередач напряжением 10 кВ, из них 16 – частично.

Без электроснабжения остаются 65 населенных пунктов, в том числе 42 – частично. Ограничено электроснабжение для 8 450 абонентов.

Также в области действуют почасові отключения. Общее расписание не публикуется, проверять нужно по конкретному адресу.

Сумская область

Действуют графики. Суммарные отключений света достигают 16 часов в сутки.

Полтавская область

Почасовой график применяется круглые сутки в жестком режиме. Одновременно отключают по 4,5 очереди потребителей.

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. В Подольском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском, Березовском и Одесском районе, в частности в Одессе, большое количество аварий из-за непогоды.

Черкасская область

Действует обновленный график отключений света. Время обесточиваний увеличено:

1.1 – 00:00-04:30, 06:00-10:30, 12:00-16:30, 18:00-22:30 (суммарно 18 часов);

– 00:00-04:30, 06:00-10:30, 12:00-16:30, 18:00-22:30 (суммарно 18 часов); 1.2 – 01:00-05:30, 07:00-11:30, 13:00-17:30, 19:00-23:30 (суммарно 18 часов);

– 01:00-05:30, 07:00-11:30, 13:00-17:30, 19:00-23:30 (суммарно 18 часов); 2.1 – 00:00-00:30, 02:30-07:00, 08:30-13:00, 14:30-19:00, 20:30-00:00 (суммарно 17,5 часов);

– 00:00-00:30, 02:30-07:00, 08:30-13:00, 14:30-19:00, 20:30-00:00 (суммарно 17,5 часов); 2.2 – 00:00-02:00, 03:30-08:00, 09:30-14:00, 15:30-20:00, 21:30-00:00 (суммарно 18 часов);

– 00:00-02:00, 03:30-08:00, 09:30-14:00, 15:30-20:00, 21:30-00:00 (суммарно 18 часов); 3.1 – 00:00-03:00, 04:30-09:00, 10:30-15:00, 16:30-21:00, 23:30-00:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-03:00, 04:30-09:00, 10:30-15:00, 16:30-21:00, 23:30-00:00 (суммарно 17 часов); 3.2 – 00:00-01:30, 03:00-07:30, 09:00-13:30, 15:00-19:30, 21:00-00:00 (суммарно 18 часов);

– 00:00-01:30, 03:00-07:30, 09:00-13:30, 15:00-19:30, 21:00-00:00 (суммарно 18 часов); 4.1 – 02:00-06:30, 08:00-12:30, 14:00-18:30, 20:00-00:00 (суммарно 17,5 часов);

– 02:00-06:30, 08:00-12:30, 14:00-18:30, 20:00-00:00 (суммарно 17,5 часов); 4.2 – 00:00-03:30, 05:00-09:30, 11:00-15:30, 17:00-21:30, 23:00-00:00 (суммарно 18 часов);

– 00:00-03:30, 05:00-09:30, 11:00-15:30, 17:00-21:30, 23:00-00:00 (суммарно 18 часов); 5.1 – 00:00-02:30, 04:00-08:30, 10:00-14:30, 16:00-20:30, 22:00-00:00 (суммарно 18 часов);

– 00:00-02:30, 04:00-08:30, 10:00-14:30, 16:00-20:30, 22:00-00:00 (суммарно 18 часов); 5.2 – 01:30-06:00, 07:30-12:00, 13:30-18:00, 19:30-24:00 (суммарно 18 часов);

– 01:30-06:00, 07:30-12:00, 13:30-18:00, 19:30-24:00 (суммарно 18 часов); 6.1 – 00:30-05:00, 06:30-11:00, 12:30-17:00, 18:30-23:00 (суммарно 18 часов);

– 00:30-05:00, 06:30-11:00, 12:30-17:00, 18:30-23:00 (суммарно 18 часов); 6.2 – 00:00-04:00, 05:30-10:00, 11:30-16:00, 17:30-22:00, 23:30-00:00 (суммарно 18 часов).

Запорожская область

По области действуют графики:

1.1 – 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 13 часов);

– 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 13 часов); 1.2 – 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 13 часов);

– 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 13 часов); 2.1 – 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (суммарно 13,5 часов);

– 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (суммарно 13,5 часов); 2.2 – 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (суммарно 13,5 часов);

– 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (суммарно 13,5 часов); 3.1 – 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 13 часов);

– 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 13 часов); 3.2 – 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 13 часов);

– 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 13 часов); 4.1 – 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (суммарно 13,5 часов);

– 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (суммарно 13,5 часов); 4.2 – 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (суммарно 13,5 часов);

– 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (суммарно 13,5 часов); 5.1 – 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 13 часов);

– 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 13 часов); 5.2 – 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 13 часов);

– 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 13 часов); 6.1 – 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (суммарно 13,5 часов);

– 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (суммарно 13,5 часов); 6.2 – 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (суммарно 13,5 часов).

Днепропетровская область

Действует почасовой график. Некоторые "раунды" отключений достигают 8,5 часов подряд.

Харьковская область

В Харькове и Харьковской области действует почасовой график:

1.1 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 17 часов); 1.2 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 17 часов); 2.1 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 17 часов); 2.2 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 17 часов); 3.1 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов); 3.2 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов); 4.1 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов); 4.2 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов); 5.1 – 03:30-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 13,5 часов);

– 03:30-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 13,5 часов); 5.2 – 03:30-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 13,5 часов);

– 03:30-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 13,5 часов); 6.1 – 03:30-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 13,5 часов);

– 03:30-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 13,5 часов); 6.2 – 03:30-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 13,5 часов).

Львовская область

Отключения происходят по графику в условно мягком режиме. Обесточивания запланированы не для всех групп.

Ивано-Франковская область

Как и на Львовщине, применяется "мягкий" режим. Отключают не все группы.

Где смотреть график отключений в других регионах

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, заявления о том, что "свет может не появиться вообще", – это фейк, который не имеет никакого отношения к позиции "Укрэнерго" В компании заявили, что в Украине действуют почасовые и иногда аварийные отключения, но ситуация в энергосистеме контролируемая и о тотальном обесточивании речь не идет.

