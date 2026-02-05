"Свет может не появиться вообще": что не так с "заявлением "Укрэнерго"

Заявления о том, что "свет может не появиться вообще", – это фейк, который не имеет никакого отношения к позиции энергокомпании. В Украине действуют почасовые и иногда аварийные отключения, но ситуация в энергосистеме контролируемая и о тотальном обесточивании речь не идет.

Об этом сообщает "Укрэнерго". В украинском информационном пространстве снова распространяется волна паники вокруг электроснабжения.

На этот раз поводом стали публикации в отдельных телеграм-каналах, где со ссылкой якобы на заявление "Укрэнерго" утверждалось, что отключения электроэнергии могут усилиться настолько, что "свет может не появиться вообще". В компании отмечают, что эта информация является фейковой и не имеет никакого отношения к официальным сообщениям.

Никаких заявлений о том, что электроэнергия может не вернуться, оператор системы передачи не делал. Более того, такие формулировки являются прямой манипуляцией, которая искажает реальное положение дел и играет на страхах людей.

Действительно, из-за массированных российских атак по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Часть инфраструктуры повреждена, а дефицит мощности заставляет энергетиков применять ограничения потребления. Однако, как подчеркивают в "Укрэнерго", ситуация является контролируемой.

Сейчас во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений. В отдельных областях, где последствия атак являются более критическими, энергетики вынужденно применяют аварийные отключения. В то же время такая модель работы энергосистемы не является новой – аналогичная ситуация наблюдалась и в предыдущие дни. О резком или беспрецедентном усилении ограничений речь не идет.

Особую опасность, по словам энергетиков, представляют именно панические сообщения с формулировками вроде "свет может не появиться вообще". Такие тезисы не только не соответствуют действительности, но и дестабилизируют общество, заставляют людей нервничать, скупать генераторы и топливо, создавая дополнительную нагрузку на систему.

В "Укрэнерго" отмечают, что распространение подобных фейков фактически подыгрывает врагу, ведь информационная паника является одним из инструментов гибридной войны. Именно поэтому украинцев призывают критически относиться к источникам информации и доверять исключительно официальным сообщениям государственных органов и энергетических компаний.

Операторы системы передачи и распределения продолжают работу в круглосуточном режиме, чтобы удержать баланс в энергосистеме и возвращать свет потребителям сразу, как только появляется техническая возможность. Никаких сценариев, при которых электроэнергия "не появится вообще", пока не существует.

