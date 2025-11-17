Графики будут жесткими: "Укрэнерго" объявило режим отключений света на 17 ноября

В большинстве регионов Украины 17 ноября будут применяться отключения электроэнергии – в течение всех суток. При этом, по словам энергетиков, одновременно будут отключать от 1 до 4 очередей потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго. Там отметили: причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"17 ноября в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничению потребления. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – говорится в сообщении.

Также, подчеркивается, 17 ноября будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей. Этот режим также будет действовать все сутки.

В каких регионах действуют графики отключений света 17 ноября

Винницкая область.

"Графики почасовых отключений" 17.11.25 будут применены с 00:00 до 24:00", – рассказали в Виницаоблэнерго.

При этом там отметили: проверить отключения по своему адресу можно по ссылке.

