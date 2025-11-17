Десятки тысяч украинцев резко "отрезали" от света: время возобновления подачи энергии неизвестно

В Одесской области 32 500 семей оказались "отрезанными" от энергоснабжения из-за российского удара по энергообъекту ДТЭК. Время начала ремонтных работ же пока неизвестно: энергетики ждут соответствующего разрешения от военных и спасателей.

Об этом сообщили в самом ДТЭК. Там отметили: сначала без света осталось больше семей. Однако 4 000 из них уже удалось переподключить по резервным схемам.

"Одесщина: враг ночью атаковал энергетический объект ДТЭК. Повреждения значительны. Ремонт потребует времени", – говорится в сообщении.

В целом же в Одесской области 17 ноября целые сутки будут действовать графики почасовых отключений. Ознакомится с графиком можна по ссылке.

Как готовиться к длительным отключения света

В целом же, хотя в экспертной среде убеждены, что зимой масштабного блэкаута в Украине не произойдет, в официальных структурах советуют украинцам подготовиться к длительным отключениям света– ведь Россия продолжает бить по украинской энергетике. А следовательно, ситуация может измениться.

В частности, рассказали в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК), следует иметь дома запас питьевой и технической воды. Расчет:

3 литра питьевой воды на человека в сутки.

10-12 литров технической воды.

Последнюю, отмечается, следует хранить в темном прохладном месте.

Кроме того, там советуют сделать запас продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой. В частности:

Крупы.

Консервы.

Сублимированные продукты.

Орехи.

Сухофрукты.

Шоколад.

"Также купите продукты, не требующие варки", – посоветовали в ЦСК.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, нардеп Сергей Нагорняк ("Слуга народа") констатирует: из-за российских ударов по подстанциям и ежедневного выбивания генерации вернуться к жизни без графиков сейчас невозможно. А потому отключения света продлятся как минимум до конца отопительного сезона.

