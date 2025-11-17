Десятки тысяч украинцев резко "отрезали" от света: время возобновления подачи энергии неизвестно
В Одесской области 32 500 семей оказались "отрезанными" от энергоснабжения из-за российского удара по энергообъекту ДТЭК. Время начала ремонтных работ же пока неизвестно: энергетики ждут соответствующего разрешения от военных и спасателей.
Об этом сообщили в самом ДТЭК. Там отметили: сначала без света осталось больше семей. Однако 4 000 из них уже удалось переподключить по резервным схемам.
"Одесщина: враг ночью атаковал энергетический объект ДТЭК. Повреждения значительны. Ремонт потребует времени", – говорится в сообщении.
В целом же в Одесской области 17 ноября целые сутки будут действовать графики почасовых отключений. Ознакомится с графиком можна по ссылке.
Как готовиться к длительным отключения света
В целом же, хотя в экспертной среде убеждены, что зимой масштабного блэкаута в Украине не произойдет, в официальных структурах советуют украинцам подготовиться к длительным отключениям света– ведь Россия продолжает бить по украинской энергетике. А следовательно, ситуация может измениться.
В частности, рассказали в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК), следует иметь дома запас питьевой и технической воды. Расчет:
- 3 литра питьевой воды на человека в сутки.
- 10-12 литров технической воды.
Последнюю, отмечается, следует хранить в темном прохладном месте.
Кроме того, там советуют сделать запас продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой. В частности:
- Крупы.
- Консервы.
- Сублимированные продукты.
- Орехи.
- Сухофрукты.
- Шоколад.
"Также купите продукты, не требующие варки", – посоветовали в ЦСК.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, нардеп Сергей Нагорняк ("Слуга народа") констатирует: из-за российских ударов по подстанциям и ежедневного выбивания генерации вернуться к жизни без графиков сейчас невозможно. А потому отключения света продлятся как минимум до конца отопительного сезона.
