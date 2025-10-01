Тариф на электроэнергию в Украине изменится? В Минэнерго дали ответ

Украинцам не стоит волноваться, в ноябре повышение тарифов на электроэнергию для населения не произойдет. Отмечается, что в отопительном сезоне 2025-2026 годов тарифы на тепло и горячую воду также останутся неизменными благодаря действию моратория и государственной поддержке.

Об этом сообщило Министерство энергетики в комментарии СМИ. Там пояснили, что в условиях сложной экономической ситуации, вызванной полномасштабной войной, главной задачей государства остается поддержка населения и предотвращения чрезмерной финансовой нагрузки на домохозяйства.

"Сейчас не рассматривается вопрос пересмотра условий механизма, предусмотренного Постановлением № 483, в части изменения льготных фиксированных цен на электрическую энергию", – сообщили в ведомстве.

Фактически, государство продолжает удерживать тарифы на уровне, который позволяет людям планировать свои расходы и избегать резкого роста платежек. В Министерстве развития общин и территорий напомнили, что сейчас действует мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду для населения. Он закреплен Законом Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения...".

Документ гарантирует неизменность тарифов на весь период действия военного положения и еще в течение шести месяцев после его завершения. Таким образом, в сезоне 2025–2026 годов тарифы для населения останутся стабильными. Кроме сдерживания тарифов, правительство работает над комплексными решениями, которые позволят компенсировать разницу в тарифах на теплоснабжение. В проекте государственного бюджета на 2026 год на это впервые заложено 15,2 млрд грн.

Также Минразвития инициировало запрет отключения предприятий тепло- и водоснабжения за долги в прифронтовых регионах. Кабинет министров поддержал это предложение протокольным поручением, ведь стабильное обеспечение людей теплом и водой является критически важным для жизни общин.

Какие тарифы действуют сейчас

с 1 июня 2024 года по 31 октября 2025 года для всех домохозяйств установлен единый тариф – 4,32 грн/кВт∙ч;

для клиентов с электроотоплением действует льготный тариф в период с 1 октября по 30 апреля:

до 2000 кВт∙ч – 2,64 грн/кВт∙ч;

свыше 2000 кВт∙ч – 4,32 грн/кВт∙ч.

для потребителей с двухзонным счетчиком предусмотрен "ночной" тариф в размере 2,16 грн/кВт∙ч (с 23:00 до 7:00).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, стоимость доставки газа в Украине рассчитывают на весь год по итогам потребления в период с 1 октября по 30 сентября. Итак, каждый украинец уже сейчас может узнать, сколько надо будет платить за газ в следующем году.

