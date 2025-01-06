Вся энергосистема Приднестровья может выйти из строя: жителям начали отключать не только свет и отопление

Дефицит электроэнергии в Приднестровье достигает 30%, что чревато полным выходом из строя энергосистемы. Жителям уже отключают свет, воду и газ, а промышленность региона почти полностью остановлена.

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Об этом пишет NewsMaker. Госсекретарь министерства энергетики Молдовы Константин Боросан заявил, что дефицит в размере 30% – это 65 МВт, которых не хватает для обеспечения текущих потребностей.

Максимальная нагрузка на энергосистему Приднестровья составляет 219 МВт, тогда как общая мощность остающихся под контролем непризнанного региона Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС не превышает 154 МВт. Из-за значительного дефицита электроэнергии местные энергетики вынуждены отключать потребителей для предотвращения аварий. Как отметил Боросан, без этих мер система может выйти из строя из-за перегрузки распределительных сетей.

Сейчас в регионе наблюдаются постоянные перебои с электричеством, что приводит к проблемам водоснабжения. В многоэтажных домах в Бендерах и Тирасполе верхние этажи остаются без воды из-за недостаточного давления в системе. Как сообщают местные СМИ, в нескольких селах Слободского района воду 5 января уже отключили, а жителей попросили запасать воду. До этого отключение воды и света фиксировались в разных районах Тирасполя.

Местные власти призывают жителей рационально использовать электроэнергию и минимизировать потребление во избежание дальнейших аварий. Между тем, Молдова якобы предлагала Приднестровью помощь в закупке газа на европейском рынке, однако на рыночных условиях. Впрочем, пока соглашение не достигнуто.

В то же время, лидер непризнанного Приднестровья в публичном обращении Вадим Красносельский отрицает, что Кишинев предлагал региону помощь. "Сейчас идет много информации, что Молдова хочет нам помочь и мы отказываемся от помощи. Это все ложь, ложь. Никаких предложений в адрес президента ПМР со стороны Молдовы или других государств не поступало. Их нет... Пусть покажут хоть одно письмо, где ко мне обращались с предложением помощи", – заявил Красносельский.

С 1 января 2025 года "Газпром" полностью остановил транспортировку газа в регион из-за "невыполнения платежных обязательств". Как следствие, власти Приднестровья прекратили подачу газа в 122 населенных пункта, что оставило без газоснабжения более 51,5 тысячи абонентов, в том числе 1,8 тысячи юридических лиц и предпринимателей.

Из-за энергетического кризиса и отсутствия газа почти все промышленные предприятия региона остановили свою работу. Работают только предприятия, занимающиеся производством продуктов питания. В государственных учреждениях и социальных объектах также отключены отопление и горячее водоснабжение.

Решение о прекращении поставок газа со стороны "Газпрома" было ожидаемым. Еще в конце декабря компания предупредила о возможности таких действий, поскольку Moldovagaz "регулярно не выполняет платежные обязательства по действующему контракту". С 31 декабря Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, что также повлияло на ситуацию.

С конца 2022 года весь объем поставляемого в Молдову российского газа направлялся только в Приднестровье для обеспечения работы Молдавской ГРЭС, которая производила электроэнергию для всего региона. Однако теперь из-за прекращения транзита и поставок регион остался без основного источника энергии.

Энергосистема Приднестровья была создана еще в советское время и, по словам экспертов, уже давно нуждается в модернизации. Как заявил глава штаба по вопросам энергетики Александр Розенберг, система не справляется с современными нагрузками, что создает дополнительные риски. Из-за перегрузки сетей в регионе участились аварийные отключения электроэнергии. За последние сутки более 4,8 тысяч человек остались без света из-за аварий на сетях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия окончательно потеряла европейский газовый рынок: транзит газа через украинскую ГТС остановили. Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" закончился 31 декабря 2024 года, а новый документ не подписали. При этом шансов подписать такой договор в условиях полномасштабной войны немного.

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