Где в Украине нет света из-за погоды 8 января: озвучены детали

Часть Кривого Рога (Днепропетровская область) осталась без света 8 января. Также по городу не курсируют троллейбусы и трамваи.

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Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook. В настоящее время без света остаются 15 тыс. абонентов по всему городу, добавил он.

"Из-за экстремальных погодных условий в городе отключено от электричества 15 тысяч абонентов, из-за отсутствия электричества 4 котельные работают на генераторах в режиме циркуляции воды, на генераторах также работают 2 насосные станции Горводоканала", – подчеркнул Вилкул.

Других обстрелов в Криворожском районе не было. В Никопольском районе враг из тяжелой артиллерии обстрелял Никополь и Марганец, добавил он. Повреждены 2 пятиэтажки, частный дом, хозяйственная постройка. Без потерь.

"Коммунальные бригады и спасатели расчищают завалы деревьев. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, на дорогах работает специальная техника. Информация о последствиях ракетных обстрелов после отбоя тревоги", — подытожил Вилкул.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцам посоветовали иметь дома ряд вещей на случай отключения электроэнергии. В их числе, в частности, свечи и фонарики с запасом батарей.

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