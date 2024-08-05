Это нужно сделать уже сегодня: украинцам дали время до конца августа, иначе придется заплатить больше

До конца августа в Киеве проверят около 40 тысяч счетчиков во избежание некорректных начислений за коммунальные услуги. Потребители могут проверить сроки проверки через личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса (ЦКС) или воспользоваться дистанционными каналами обслуживания.

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Об этом сообщила пресс-служба УК "Центр коммунального сервиса". Жителям столицы следует обратить внимание на необходимость своевременной проверки счетчиков, поскольку неправильные начисления могут привести к переплате.

До конца августа в Киеве проверку должно пройти около 40 тысяч квартирных счетчиков. В частности, в этом месяце подходит срок проверки для 32047 счетчиков горячей воды и 7599 счетчиков тепловой энергии. Если потребители не проверят свои счетчики вовремя, их снимут с абонентского учета и начисления будут производиться по общедомовому счетчику или по норме.

Как проверить информацию о счетчике

Потребители могут проверить информацию о сроке проверки в личном кабинете потребителя на сайте ЦКС в разделе "Мои объекты" - "Счетчики". Уведомление о необходимости проверки поступает за три месяца до истечения срока. Кроме того, узнать свой счетчик и срок его проверки можно через следующие дистанционные каналы обслуживания ЦКС:

мессенджер в Facebook, Skype, Telegram;

по контактному телефону: 044-247-40-40.

Потребители могут также самостоятельно заказать проверку, выбрав лицензированную компанию или через официальный сайт ЦКС в разделе "Поверка/замена счетчиков". Стоимость проверки счетчика может составлять от 300 гривен. После проведения процедуры компания, которая осуществляла проверку, должна подготовить и предоставить потребителю соответствующие документы, которые необходимо послать коммунальщикам:

акт о проведении периодической проверки, где указана серия и номер счетчика, дата проведения проверки или демонтажа, показания прибора;

свидетельство о соответствии прибора учета государственным требованиям к измерительной технике, где будет указана дата последующей периодической проверки счетчика.

Что делать, если срок проверки прошел

Если потребитель не соблюдает срок проведения обязательной поверки приборов учета, предприятие не может брать за основу для расчетов показания таких счетчиков. Это означает, что начисления будут производиться по методу, применяемому для квартир без индивидуальных средств учета.

При выборе компании для проверки счетчика гражданам советуют осторожничать, чтобы не нарваться на мошенников. Следует тщательно проверять сертификаты коммерческих структур, которые предлагают услуги по проверке приборов учета.

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