Это касается каждого потребителя газа в Украине: за что нужно платить до 2000 грн
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Техническое обслуживание (ТО) газовых сетей и приборов –обязательное условие их эксплуатации каждым украинским потребителем, и проводить его необходимо не реже одного раза в год. Стоимость услуги может достигать 2000 гривен, а за нарушение этого правила опасное оборудование могут отключить.
Об этом, как сообщает "Суспильне", рассказала специалист в этой области, начальница службы ТО филиала "Газмережи" Юлия Марецкая. Она отметила, что цена на техническое обслуживание зависит от количества и типа техники в доме, сумма в счетах за эту услугу может существенно различаться.
Почему проверка необходима ежегодно
Проводить техническое обслуживание приборов в доме нужно раз в год. Регулярная очистка горелок и смазка кранов не только гарантирует отсутствие опасных утечек газа, но и помогает экономить: исправное и отлаженное оборудование потребляет меньше топлива.
Газовое оборудование, не прошедшее обязательное ежегодное техническое обслуживание, подлежит отключению. Обеспечить проверку приборов – это прямая обязанность каждого потребителя, являющегося балансодержателем или собственником жилья. Несмотря на то, что в условиях военного положения специалисты стараются не применять жесткие санкции сразу и проводят разъяснительную работу, безопасность использования газа остается общей ответственностью.
Как рассчитывается стоимость услуги
Окончательная сумма за техническое обслуживание напрямую зависит от количества и сложности газовых приборов, установленных в жилище потребителя. Льгот, скидок или акционных предложений на эти услуги государственными стандартами не предусмотрено.
- "Социальный пакет" (ориентировочно 435 грн): рассчитан на квартиры, где есть только газовая плита. В стоимость входит проверка внутренних газопроводов, смазка крана, ведущего к плите, смазка кранов самого прибора и налаживание подачи воздуха к горелкам.
- Обслуживание в частном секторе (от 1 500 до 2 000 грн): более высокая стоимость обусловлена большим количеством оборудования – наличием индивидуальных отопительных котлов и газовых водонагревателей (колонок).
Мошенники не спят
Юлия Марецкая призвала украинцев к бдительности и не советует впускать в дом подозрительных лиц. Часто под видом газовиков в дома пытаются проникнуть представители неизвестных фирм, которые прибегают к психологическому давлению и угрожают немедленным отключением газа.
Специалист напомнила, что настоящие представители официальных служб всегда имеют при себе служебное удостоверение установленного образца. Потребитель имеет полное право требовать предъявления документов, прежде чем предоставить доступ к частной собственности.
Разделение зон ответственности
Для всех потребителей в Украине действует четкое разделение платежей за обслуживание газовых сетей:
- Техническое обслуживание внутридомовых систем (ТО ВБСГ): касается общих газовых сетей многоквартирного дома (подъезды, фасадные трубы). За это жильцы платят коллективно, а тариф рассчитывается индивидуально для каждого дома в зависимости от длины труб и количества квартир.
- Техническое обслуживание внутри квартиры/дома: это индивидуальная "вотчина" самого владельца. Сюда входит уход за личным счетчиком, трубами после запорного крана и непосредственно за плитой или котлом. На эти работы владелец подписывает отдельный персональный договор.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам, чьи дома и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это газовый сигнализатор, который можно приобрести как за 1335, так и за 2400 грн.
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