Это касается каждого потребителя газа в Украине: за что нужно платить до 2000 грн

Техническое обслуживание (ТО) газовых сетей и приборов –обязательное условие их эксплуатации каждым украинским потребителем, и проводить его необходимо не реже одного раза в год. Стоимость услуги может достигать 2000 гривен, а за нарушение этого правила опасное оборудование могут отключить.

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Об этом, как сообщает "Суспильне", рассказала специалист в этой области, начальница службы ТО филиала "Газмережи" Юлия Марецкая. Она отметила, что цена на техническое обслуживание зависит от количества и типа техники в доме, сумма в счетах за эту услугу может существенно различаться.

Почему проверка необходима ежегодно

Проводить техническое обслуживание приборов в доме нужно раз в год. Регулярная очистка горелок и смазка кранов не только гарантирует отсутствие опасных утечек газа, но и помогает экономить: исправное и отлаженное оборудование потребляет меньше топлива.

Что важно знать потребителям: на рынке услуг по техническому обслуживанию нет монополии, поэтому потребители по всей Украине имеют право самостоятельно выбирать исполнителя работ, но предприятие должно иметь соответствующую лицензию. Во время официальных проверок потребителю достаточно предоставить представителям газораспределительной компании действующий договор с сертифицированной фирмой, которая проводила ТО.

Газовое оборудование, не прошедшее обязательное ежегодное техническое обслуживание, подлежит отключению. Обеспечить проверку приборов – это прямая обязанность каждого потребителя, являющегося балансодержателем или собственником жилья. Несмотря на то, что в условиях военного положения специалисты стараются не применять жесткие санкции сразу и проводят разъяснительную работу, безопасность использования газа остается общей ответственностью.

Как рассчитывается стоимость услуги

Окончательная сумма за техническое обслуживание напрямую зависит от количества и сложности газовых приборов, установленных в жилище потребителя. Льгот, скидок или акционных предложений на эти услуги государственными стандартами не предусмотрено.

"Социальный пакет" (ориентировочно 435 грн): рассчитан на квартиры, где есть только газовая плита. В стоимость входит проверка внутренних газопроводов, смазка крана, ведущего к плите, смазка кранов самого прибора и налаживание подачи воздуха к горелкам.

рассчитан на квартиры, где есть только газовая плита. В стоимость входит проверка внутренних газопроводов, смазка крана, ведущего к плите, смазка кранов самого прибора и налаживание подачи воздуха к горелкам. Обслуживание в частном секторе (от 1 500 до 2 000 грн): более высокая стоимость обусловлена большим количеством оборудования – наличием индивидуальных отопительных котлов и газовых водонагревателей (колонок).

Мошенники не спят

Юлия Марецкая призвала украинцев к бдительности и не советует впускать в дом подозрительных лиц. Часто под видом газовиков в дома пытаются проникнуть представители неизвестных фирм, которые прибегают к психологическому давлению и угрожают немедленным отключением газа.

Специалист напомнила, что настоящие представители официальных служб всегда имеют при себе служебное удостоверение установленного образца. Потребитель имеет полное право требовать предъявления документов, прежде чем предоставить доступ к частной собственности.

Разделение зон ответственности

Для всех потребителей в Украине действует четкое разделение платежей за обслуживание газовых сетей:

Техническое обслуживание внутридомовых систем (ТО ВБСГ): касается общих газовых сетей многоквартирного дома (подъезды, фасадные трубы). За это жильцы платят коллективно, а тариф рассчитывается индивидуально для каждого дома в зависимости от длины труб и количества квартир. Техническое обслуживание внутри квартиры/дома: это индивидуальная "вотчина" самого владельца. Сюда входит уход за личным счетчиком, трубами после запорного крана и непосредственно за плитой или котлом. На эти работы владелец подписывает отдельный персональный договор.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам, чьи дома и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это газовый сигнализатор, который можно приобрести как за 1335, так и за 2400 грн.

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