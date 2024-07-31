Энергетики сообщили, что будет с подачей света в дома украинцев 1 августа: чего ожидать

В Украине 1 августа не планируют вводить ограничения на потребление электроэнергии – энергетики прогнозируют, что в этот графики отключений света применяться вообще не будут. Однако, чтобы ситуация снова не ухудшилась, украинцам следует экономить свет и перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: если же ситуация изменится, об этом будет сообщено дополнительно.

"1 августа отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет уведомлено дополнительно. Используйте, пожалуйста, мощные электроприборы с 11:00 до 15:00", – говорится в сообщении.

Причина же улучшения ситуации с графиками – снижение потребления из-за похолодания. Также дефицит уменьшился из-за возвращения в работу двух блоков АЭС после ремонтов.

Украинцам "запретили" продавать генераторы

В то же время, несмотря на значительное улучшение ситуации со светом, энергетики советуют украинцам не продавать генераторы. Ведь с большой вероятностью, потребность в них еще возникнет.

"Консенсусный прогноз не изменился. Не продавайте генераторы. По возможности готовьтесь. С большой вероятностью, пригодится. Это как страховка. Мы ее покупаем не для того, чтобы обязательно воспользоваться. А чтобы была возможность воспользоваться в нужный момент", – рассказал сообщил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

При этом он подчеркнул: чтобы текущее улучшение произошло, совпало много факторов. В частности:

вышли из ремонта энергоблоки АЭС;

на улице стало прохладнее.

"По прогнозам Укрэнерго, если не будет обстрелов энергосистемы, мы можем пройти осень с минимумом отключений", – резюмировал энергетик.

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