Украинцев призвали держать генераторы наготове: масштабные отключения света могут вернуться
Несмотря на значительное улучшение ситуации с отключениями света, энергетики советуют украинцам не продавать генераторы. Ведь с большой вероятностью, потребность в них еще возникнет.
Об этом сообщил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. Он отметил: украинцам следует готовиться к тому, что в будущем отключения вернутся.
"Консенсенсуный прогноз не изменился. Не продавайте генераторы. По возможности, готовьтесь. С большой вероятностью, пригодится. Это как страховка. Мы ее покупаем не для того, чтобы обязательно воспользоваться. А чтобы была возможность воспользоваться в нужный момент", – говорится в сообщении.
При этом он подчеркнул: чтобы текущее облегчение произошло, сложилось очень много факторов. В частности:
- вышли из ремонта энергоблоки АЭС;
- на улице стало прохладнее.
"По прогнозам Укрэнерго, если не будет обстрелов энергосистемы, мы можем пройти осень с минимумом отключений", – резюмировал энергетик.
Что происходит с отключениями 31 июля
В то же время, в Украине 31 июля не планируют применять отключения электроэнергии. Но планы энергетиков могут измениться, если потребители не будут экономить свет, особенно с 7 до 11 утра и после 17:00 вечером. В таком случае графики могут вернуть.
"Потребление колеблется из-за погодных изменений. ... При изменении ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении "Укрэнерго".
Как живущим в квартирах украинцам выбрать замену генератора
В то же время, регулярные плановые отключения электроэнергии актуализировали среди украинцев вопрос о покупке зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.
А потому можно как заплатить десятки тысяч и не использовать свою станцию по-максимуму, так и купить прибор подешевле – и все равно сидеть без энергии. Выйти же из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.
Он находится по ссылке. При этом его автор подчеркнул: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.
Принцип работы калькулятора простой. Чтобы им воспользоваться, нужно:
- выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;
- в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;
- получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.
К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькуляторе, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:
- Wi-Fi роутер мощностью 12 Вт, 5 часов;
- лампа LED на 10 Вт, 3 часа;
- телевизор на 75 Вт, 2 часа;
- холодильник на 100 Вт, 24 часа.
На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:
- минимальная емкость станции – 2640 Вт*час;
- минимальная пусковая мощность – 397 Вт;
- минимальная рабочая мощность – 197 Вт.
Как сообщал OBOZ.UA, большим же спросом среди украинцев пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Что такое EcoFlow, как им пользоваться и сколько стоит – читайте в материале.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!