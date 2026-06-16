Украинцам "выдали" правила пользования холодильником: как не переплачивать за свет летом

Энергетики посоветовали украинцам не ставить холодильник рядом с источниками тепла, не загружать его горячими блюдами и регулярно размораживать, чтобы избежать лишних затрат электроэнергии. При температуре в помещении около 30 градусов холодильник может потреблять почти вдвое больше электроэнергии, поэтому летом особенно важно обеспечить ему комфортные условия работы.

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О простых правилах напоминили в "Закарпатьеоблэнерго". Энергетики отмечают, что правильная эксплуатация холодильника не только поможет сократить расходы на электроэнергию, но и продлит срок службы дорогостоящей техники.

В жаркий период компрессор холодильника вынужден работать чаще, чтобы поддерживать необходимую температуру внутри камер. Чем выше температура воздуха в помещении, тем больше усилий требуется технике для охлаждения продуктов.

Специалисты объясняют, что когда температура в комнате поднимается до 30 градусов и выше, холодильник может потреблять почти вдвое больше электроэнергии по сравнению с работой в комфортных условиях. Именно поэтому важно создать для него максимально благоприятный режим эксплуатации.

Одной из самых распространенных ошибок является установка холодильника рядом с газовой плитой, духовкой, батареей отопления или другими нагревательными приборами. Постоянное воздействие тепла заставляет компрессор работать практически без перерыва. Отмечается, что это не только увеличивает потребление электроэнергии, но и ускоряет износ оборудования. Если есть возможность, холодильник следует размещать подальше от любых источников высокой температуры.

Не менее важно избегать попадания прямых солнечных лучей на корпус холодильника. Даже если помещение хорошо проветривается, нагретые солнцем стенки прибора заставляют систему охлаждения работать интенсивнее. Особенно это актуально для кухонь с большими окнами, выходящими на южную или западную сторону дома.

Многие люди спешат поставить только что приготовленное блюдо в холодильник, не дожидаясь его остывания. Однако такая привычка создает дополнительную нагрузку на компрессор. Горячая еда повышает температуру внутри камеры, из-за чего холодильник тратит больше энергии на восстановление нужного режима. Кроме того, это может негативно повлиять на другие продукты, которые хранятся рядом.

Даже современные холодильники нуждаются в периодическом уходе. Если на стенках морозильной камеры скапливается слой льда, эффективность работы прибора постепенно снижается. Лед создает дополнительный теплоизоляционный барьер, из-за которого холодильник вынужден работать дольше и потреблять больше электроэнергии. Регулярная разморозка помогает избежать лишних затрат и поддерживает оптимальную работу техники.

Специалисты рекомендуют не оставлять замороженные продукты для размораживания просто на кухонном столе. Вместо этого их лучше перекладывать из морозильной камеры в холодильное отделение. В таком случае продукты постепенно размораживаются, а холод, который они отдают, дополнительно охлаждает внутреннее пространство холодильника, что позволяет компрессору работать меньше и экономить электроэнергию.

Энергетики отмечают, что оптимальной температурой для помещения, где работает холодильник, считается 18-20 градусов тепла. В таких условиях техника работает в наиболее экономичном режиме. Если температура в комнате поднимается до 30 градусов и выше, расход электроэнергии может вырасти почти вдвое.

Именно поэтому в жаркие дни стоит использовать проветривание, жалюзи, шторы или кондиционер, если такая возможность есть. Учитывая постоянный рост стоимости электроэнергии, даже простые изменения в повседневных привычках могут помочь сэкономить средства и сохранить ресурс бытовой техники.

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