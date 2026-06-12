Киевлянам массово приходят платежки за отопление: что говорят коммунальщики и Свириденко

В Киеве более миллиона жителей в июне получили счета за централизованное отопление в январе. В "Киевтеплоэнерго" объясняют это перерасчетом после соответствующего решения правительства – премьер-министр уже обещает разобраться.

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О перерасчете сообщили на странице КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook. Но реакция киевлян оказалась противоположной – они заявили, что весь или почти весь январь отопления не было вообще.

Почему счета за январь пришли в июне

Коммунальщики объясняют задержку последствиями российских обстрелов. Зимой атаки вызвали серьезные перебои в теплоснабжении, из-за чего отопление во многих домах не достигало достаточных показателей.

В "Киевтеплоэнерго" пояснили, что при стабильной работе и отсутствии аварий, вызванных обстрелами, общая сумма начислений за январь в Киеве составила бы более 1,85 млрд грн. Вместо этого фактически было начислено 1,13 млрд грн – то есть киевлянам предоставили общую скидку в размере 720 млн грн. Чтобы ее получить, писать заявления или подавать документы не нужно – перерасчет выполнен автоматически.

"Киевлянам начислили за тепло за январь 2026 года на 40% меньше с учетом сроков отсутствия услуги и качественных параметров теплоносителя. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уменьшило размер оплаты услуги теплоснабжения, предоставленной в январе 2026 года, для 99% своих потребителей. Речь идет о более чем 1 миллионе квартир", — отметили коммунальщики.

Реакция киевлян на июньские счета

Несмотря на существенное снижение стоимости, июньские счета вызвали волну возмущения среди жителей столицы. На официальной странице "Киевтеплоэнерго" в Facebook пользователи массово жалуются, что вынуждены платить сотни гривен даже за те дни, когда тепла в квартирах вообще не было. Некоторые из них уже предупредили, что не собираются платить.

Проблема получила огласку на государственном уровне – соответствующий вопрос был задан премьер-министру Юлии Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 12 июня. Она анонсировала тщательную проверку обоснованности начислений.

"Это вопрос о счетах, который сегодня звучал неоднократно. Вице-премьер Алексей Владимирович Кулеба сейчас будет заниматься тем, по каким адресам выставлены соответствующие счета, потому что в соответствии с законом и постановлением Кабинета Министров, если услуга не предоставлялась в полном объеме, такие счета не должны и не могут выставляться людям. Поэтому мы сейчас этим вопросом будем заниматься", — отметила Свириденко.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине мошенники активно рассылают фейковые счета за электроэнергию от имени Министерства энергетики, пытаясь выманить у граждан банковские и персональные данные. В ведомстве подчеркивают, что оно не рассылает платежки, поэтому все такие сообщения являются фишинговой схемой и представляют киберугрозу.

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