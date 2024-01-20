Энергетики обратились к украинцам: в какие часы нужно сократить потребление

В Украине отсутствует дефицит электроэнергии в энергосистеме. Вышел из ремонта блок ТЭС, который прибавит 160 МВт мощности. Несмотря на это, энергетики просят снизить потребление в пиковые часы.

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Об этом идет речь в сообщении Министерства энергетики. Да, к работе возвращен блок ТЭС. В аварийный ремонт выведена одна единица генерирующего оборудования на ТЭС. В резерве есть три тепловых блока, которые могут быть задействованы в случае необходимости.

"Система сбалансирована. Графики отключений не применяются. Однако напоминаем, что уменьшение нагрузки на энергосистему очень важно, особенно в пиковые часы потребления ( в выходные дни с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00 часа)". Министерство энергетики призывает перенести потребление энергоемких приборов на другое время", – говорится в сообщении.

Из-за непогоды обесточены населенные пункты в Закарпатской и Кировоградской областях; в Кривом Роге – взрыв газа в многоэтажке. В Сумской области по техническим причинам отключено более 500 потребителей. В результате боевых действий остается без напряжения 58 населенных пунктов.

В Харьковской области заживо более 70 потребителей, обесточенных в результате боевых действий, остаются без напряжения около 16 тысяч точек учета. В Херсоне энергетики заживили 252 клиента, обесточенных в результате боевых действий. Однако обстрелы продолжаются – к утру отключено более 100 потребителей. Всего в Херсоне без напряжения остаются почти 3,6 тысяч точек учета.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Нацбанке прогнозируют, что тарифы на газ, горячую воду и отопление с большой вероятностью возрастут. Впрочем, если это и произойдет, то не раньше 2025 года, когда, по ожиданиям, закончится действие моратория на повышение коммунальных тарифов. Так что в 2024 году украинцы будут оплачивать эти услуги по нынешним расценкам.

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