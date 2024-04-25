Электростанции не могут выработать достаточно энергии, часть украинцев сидит без света: что происходит в украинской энергетике

В Украине по состоянию на утро 25 апреля графики отключения электроэнергии применяются на Харьковщине и в Кривом Роге (в последнем лишь для промышленности). Также украинцы "сидят" без света и в других регионах – из-за непогоды и боевых действий. В целом же, ситуация в энергосистеме страны немного улучшилась, однако дефицит электроэнергии все равно сохраняется, а из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

из-за непогоды обесточены 2 800 потребителей в Киевской области;

по другим причинам в Украине обесточены 399 населенных пунктов;

из-за боевых действий есть обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях;

по техническим причинам – в Сумской и Черниговской областях.

В свою очередь, в Минэнергетики отметили: из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи 24 апреля применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге. "Ограничения в этих регионах действуют и сегодня", – говорится в сообщении.

В энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии

В то же время, отметили в "Укрэнерго", на 9:30 25 апреля потребление электроэнергии в Украине было на 10% ниже, чем вчера в это же время. Однако несмотря на это, "большую часть суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии".

"Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей", – объяснили энергетики.

Впрочем, отметили они, Украина продолжает получать аварийную помощь от Европы. "Однако сегодня ее общий объем несколько меньше, чем вчера, благодаря увеличению производства на солнечных электростанциях", – сообщили в компании.

Кроме того, отмечается, ситуацию облегчило включение в работу блока на тепловой электростанции. Его вывели из аварийного ремонта.

Введения графиков отключений избежать не удастся

В то же время грядущим летом Украина, вероятно, не сможет избежать введения графиков отключения электроэнергии. Причина – ожидаемые традиционные пики потребления в самые жаркие месяцы года.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает Forbes. Он отметил: если бы не вынужденные аварийные отключения в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, отключения по всей стране могли бы применяться уже сейчас.

"Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно оптимистический сценарий. При худшем сценарии доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки. Но апокалипсиса не будет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время энергетики призывают уже сейчас экономить электроэнергию – дабы не создавать лишней нагрузки на сеть. Самый простой способ – не использовать одновременно энергозатратные приборы. Больше всего электричества "ест" электроплита – около 3,5 кВт*ч.

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