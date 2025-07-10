"Электроэнергии недостаточно": киевлянам поступило тревожное предупреждение от "Укрэнерго"

В приложении "Киев Цифровой" вечером 10 июля появилось предупреждение от энергетиков о дефиците электроэнергии. Кроме того, в приложении к предупреждению отмечается, что "план отключения" на 11 июля еще не сформирован, что вызвало у горожан опасения относительно возвращения графиков отключения света.

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Соответствующие сообщения в "Киеве Цифровом" рассылаются от имени "Укрэнерго", пишет OBOZ.UA. Впрочем, часть информации об отключениях может быть добавлена автоматически, ведь тексты таких предупреждений составлялись во время массового применения графиков в предыдущие годы.

"Сейчас электроэнергии недостаточно. Чтобы поддержать энергосистему, выключите мощные электроприборы", – говорится в сообщении.

Что известно

Утром 10 июля энергетики уже предупреждали о росте потребления электроэнергии в Украине.

Главных причин две – большой расход в связи с жаркой погодой, а также снижение эффективности солнечных электростанций из-за облачности.

– большой расход в связи с жаркой погодой, а также снижение эффективности солнечных электростанций из-за облачности. В связи с этим "Укрэнерго" расширило период, в который рекомендуется экономно пользоваться электроприборами, – если 9 июля это было с 16:00 до 22:00, то сегодня – с 10:00 до 22:00.

Массового применения графиков отключения света для населения не было с 2024 года. В начале 2025-го несколько раз применялись превентивные экстренные отключения во время атак на энергетику. Весной-2025 вводились ограничения на потребление только для бизнеса и промышленности.

Следует учитывать, что ситуация в энергосистеме может меняться. Потому рекомендуется следить за сообщениями своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Отключения света летом-2025: какой прогноз

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев считает: при условии отсутствия новых разрушений летом украинцы могут рассчитывать на стабильное электроснабжение. То есть масштабных отключений света удастся избежать.

Тем не менее, признал он, временные локальные перебои все же возможны. Однако если они и начнутся, то будут длиться лишь по 2-3 часа ежесуточно.

"Есть небольшая вероятность незначительных отключений летом. Однако если это и произойдет, значительно повлиять на нашу нацию это не сможет", – заверил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина ведет активную подготовку к будущей зиме. По словам президента Владимира Зеленского, страна нуждается в поддержке партнеров – энергетика Украины является одной из главный целей российских атак.

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