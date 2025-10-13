Экстренные отключения света в шести областях Украины: что происходит в энергетике

В Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Харьковской, Сумской и Кировоградской областях утром 13 октября введены экстренные отключения электроэнергии (они же – графики аварийных отключений, ГАВ). Эти "графики без графиков" применяются в случае необходимости неотложно сбалансировать энергосистему. А потому предупредить о них потребителей заранее – невозможно.

Об этом сообщили в компаниях-поставщиках электроэнергии в указанных областях (облэнерго). Отмечается, что отключения производятся по команде "Укрэнерго". OBOZ.UA следит за ситуацией.

Сумская область

Графики аварийных отключений, как сообщили в "Сумыоблэнерго", применяются в объеме 4 групп (в целом из шести). Это довольно много, т.к. речь идет о количестве одновременно отключенных потребителей.

"Графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это – аварийная ситуация. Сейчас главная причина применения любых ограничений – это военная агрессия России против украинского народа и повреждения энергообъектов вследствие обстрелов армией РФ", – объяснили в компании.

Полтавская область

Отключения также применяются для четырех очередей потребителей. Ограничение ввели в 08:45, заявили в "Полтаваоблэнерго".

Кировоградская область

Сообщение о применении аварийных графиков опубликовано на сайте "Кировоградоблэнерго". Масштаб отключений, т.е. количество задействованных очередей, не уточняется.

"13.10.2025 с 08 час. 48 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)", – говорится в сообщении.

Донецкая область

Отключения связаны с последствиями российской атаки, уточнила пресс-служба компании ДТЭК, которая является поставщиком электроэнергии

Последняя атака РФ нанесла ущерб работе энергосистемы. Поэтому по распоряжению НЭК "Укрэнерго" проводятся экстренные отключения электроэнергии. Они необходимы чтобы предотвратить масштабные аварии на электрооборудовании. Просим набраться выдержки. Энергетики всей страны работают над восстановлением поставок электроэнергии для стабилизации ситуации", – уточнили в "ДТЭК Донецкие электросети".

Днепропетровская область

В этом случае ДТЭК не говорит о последствиях обстрелов. Однако жителей региона призвали экономить ток.

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", – говорится также на сайтах "ДТЭК Днепровские электросети".

Как сообщал OBOZ.UA, В Министерстве энергетики не исключают, что в случае продолжения российских атак по украинской энергосистеме, украинцы могут столкнуться с длительными отключениями света. И хотя там подчеркивают, что пока такая вероятность является теоретической, даже на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали подготовиться к возможным блэкаутам.

