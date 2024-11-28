Экстренные отключения света отменили по всей Украине: какие графики теперь будут действовать

В Украине 28 ноября отменили экстренные отключения электроэнергии, которые вводились из-за массированной атаки РФ на объекты энергетики. Все области вернулись к почасовым отключениям света, но режим стал жестче – отключают по три очереди потребителей одновременно. Таким образом, к примеру, в Киеве, некоторые потребители пробудут без энергоснабжения 7 часов кряду.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Все потребители возвращаются к графикам почасовых отключений", – говорится в сообщении.

Чуть позже энергетики уточнили, что до конца суток будут применяться три очереди отключений бытовых потребителей одновременно. "Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – объяснили в компании.

Не исключается, что время применения и объем ограничений еще могут измениться. "Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – добавили в "Укрэнерго".

В компании напомнили, что определяют только количество очередей, которые должны быть обесточены. А сами графики отключений для каждой отдельной очереди составляют уже облэнерго.

В частности, энергокомпания ДТЭК обнародовала обновленные графики для Киева и Киевской области. Максимальное время без света увеличилось до 7 часов подряд, то есть были задействованы т.н. серые зоны отключений.

В Одессе и области максимальная длительность отключения для одной из групп составит 6 часов. А в Днепропетровской области – 7 часов.

В Тернопольской области, энергетика которой сильно пострадала еще во время предыдущей атаки РФ, тоже вернули почасовой график отключений. Как сообщили в "Тернопольоблэнерго", ограничения энергоснабжения планируются в такие часы:

1 очередь: 11:00-14:00, 17:00-20:00; 23:00-24:00.

2 очередь: 12:00-16:00, 19:00-22:00;

3 очередь: 14:00-17:00, 20:00-23:00;

4 очередь: 08:00-10:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00.

5 очередь: 10:00-13:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00;

6 очередь: 11:00-15:00, 18:00-21:00.

Графики в Винницкой области на данный момент могут узнать только сами абоненты с помощью чат-бота. В облэнерго отметили, что в работе официального сайта компании наблюдаются сбои из-за высокой нагрузки на систему.

В Волынской области, как сообщает "Волыньоблэнерго", теперь предусмотрены трехчасовые отключения для всех групп. Актуальный график выглядит так:

Кроме того в Луцке и Луцком районе фиксируются аварийные обесточивания сетей. Они не связаны с применением графиков, энергетики занимаются ремонтами.

В графике для Житомирской области после обновления появились четырехчасовые отключения. При этом в регионе не запланировано ограничений после 19:00:

В Закарпатской области после отмены аварийных отключений графики тоже стали жестче. Вместо отключений по 2 часа каждое, теперь будет по 4 часа без света подряд:

В Запорожской области графики почасовых отключений тоже усилены. Узнать свою очередь можно здесь. В облэнерго сообщили, что расписание сформировано следующим образом:

Очередь 1: 15:00 – 19:00;

Очередь 2: 12:00 – 15:00;

Очередь 3: 11:00 – 15:00;

Очередь 4: 15:00 – 18:00;

Очередь 5: 08:00 – 11:00;

Очередь 6: 18:00 – 21:00.

В Кировоградской области с 10 утра действуют новые графики. Отключения по очередям распределены следующим образом:

1 очередь: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

2 очередь: 12-14, 16-18, 20-22;

3 очередь: 12-14, 16-18, 20-22;

4 очередь: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

5 очередь: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

6 очередь: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24.

Для жителей Львовской области на вторую половину дня ввели трехчасовые "блоки" отключений света. Новый график обнародовало "Львовоблэнерго":

В Николаевской области график был скорректирован, сообщили в облэнерго. Действуют такие отключения:

В Полтавской области до вечера свет планируют применять отключения по 2,5 часа каждое. "Отключение электроэнергии происходит не ранее указанного времени начала очереди, на протяжении 0,5 часа. Включение электроэнергии происходит в последние 0,5 часа выключенной очереди после того, как будет выполнено отключение потребителей следующей очереди", – объяснили в "Полтаваоблэнерго".

В Ивано-Франковской области самое длительное отключение составляет три часа. "Прикарпатьеоблэнерго" обнародовало такой график:

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