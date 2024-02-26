Долги за коммуналку в Украине: как накажут потребителей в случае неуплаты

В январе власти разрешило отключать свет бытовым потребителям, которые систематически не платят платежи и накопили долги. Это касается потребителей, проживающих на территориях, подконтрольных Украине и где не ведутся боевые действия. В некоторых случаях потребителям могут даже конфисковать имущество.

Это может произойти из-за большого долга по ЖКУ. Об этом говорится в материале "На пенсии".

Там отметили, что в случае несвоевременных выплат потребитель может получить судебный иск. В результате из-за коммунального долга возникнут проблемы с собственностью и кредитной историей должника. Так что если у вас есть задолженность, то лучше решать этот вопрос максимально быстро, чтобы не были применены санкции.

Какие могут быть последствия в случае неуплаты за коммуналку?

В случае решения суда о взыскании задолженности могут:

арестовать недвижимое имущество; забрать автомобиль на штрафплощадку;

заблокировать все банковские счета, с которых будут списываться средства для погашения задолженности.

Эти правила касаются и пенсионеров, за исключением того, что с пенсионных карточек могут списывать до 50% пенсии, если остаток не будет меньше прожиточного минимума. Также сведения о задолженности по ЖКУ могут передать в Бюро кредитных историй, что усложнит в будущем получение кредитов при необходимости.

Что могут отнять из-за задолженности?

Если долг превышает 20 размеров минимальной зарплаты, что сейчас составляет 142 тыс. грн, то исполнитель может забрать квартиру, дом или земельный участок, если нет достаточных денежных средств или движимого имущества. В последнюю очередь, должника могут лишить права собственности на жилой дом или квартиру, где он фактически проживает.

Если там зарегистрированы несовершеннолетние дети или лица с инвалидностью, для выселения и продажи квартиры требуется разрешение органов опеки и попечительства или решение суда.

Как закрыть долг за коммунальные услуги?

Если не получается погасить всю задолженность сразу, то следует заключить договор с поставщиком о реструктуризации долга. Будет составлен план равномерно распределенных добровольных выплат долга за: содержание жилья, коммунальные услуги, горячее и холодное водоснабжение, отопление, газоснабжение, водоотвод, электроэнергию, вывоз мусора.

Договориться об оплате задолженности можно на максимальный срок до 60 месяцев. Общая сумма платежей при этом не может быть выше 25% совокупного дохода домохозяйства, а для пенсионеров и получателей соцпомощи – 20%.

Как сообщал OBOZ.UА, в Украине ввели плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Размер третьей платежки будет составлять до 1,5 тыс. грн.

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