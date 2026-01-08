Днепр в темноте, на Запорожье вернули свет: какая ситуация после беспрецедентной атаки РФ
Поздно ночью 7 января Россия нанесла массированную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской и Запорожской областях. В результате в обоих регионах (включая областные центры) произошел блэкаут – они обесточены, возникли проблемы с водоснабжением и мобильной связью. По состоянию на утро 8 января в Запорожье восстановили электроснабжение
Как сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, в обоих пострадавших регионах продолжается восстановление сетей после вражеских атак. Бригады энергетиков работают в усиленном режиме.
Что происходит на Днепропетровщине
По данным Госслужбы по чрезвычайным делам, в результате атаки была повреждена инфраструктура в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах. На местах возникли пожары – по состоянию на 8:40 продолжалась ликвидация последствий обстрела. О жертвах не сообщается.
Утром уже были частично восстановлены централизованные системы в нескольких населенных пунктах в Днепропетровской области. Левый берег Днепра – с водой с пониженным давлением, а объекты социальной и критической инфраструктуры перевели на резервное питание.
По данным ДТЭК, по состоянию на 9:30 было часть объектов критической инфраструктуры в области уже запитали. Бригады со всей области работали в течение ночи в усиленном режиме.
"Как только запитаем всю критическую инфраструктуру, сделаем все возможное, чтобы максимально быстро вернуть свет семьям", – предупредили в компании.
Ситуация на Запорожье
Благодаря работе ремонтных бригад, которые работали в Запорожье в течение ночи, было восстановлено электроснабжение. Сначала запитали объекты критической инфраструктуры (в частности, тепло- и водоснабжения), а затем дали свет и в домах местных жителей.
Учитывая нестабильную ситуацию в энергетике, население призывают использовать электричество осмотрительно. Поэтому, чтобы избежать повторных массовых обесточиваний, в "Запорожьеоблэнерго" призывают ограничить пользование мощными электроприборами.
Сейчас продолжается подача тепла и воды в дома, котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме.
Ходят ли поезда
Кулеба заверил, что даже после атаки железная дорога в этих областях продолжает движение. После восстановления электроснабжения стратегической инфраструктуры поезда в Запорожской области курсируют в обычном режиме. А в обесточенном Днепре и регионе они курсируют с теплотягой. Вокзалы запитаны от генераторов, а также работают пункты несокрушимости.
Несмотря на сложную ситуацию на Днепропетровщине, в регионе сохраняется примильское железнодорожное движение. Как сообщили в "Укрзалізниці", 8 января курсируют такие электрички:
- №6110 Днепр-Гол. – Чаплино;
- №6109 Чаплино – Днепр-Гол;
- №6130 Днепр-Гол. – Чаплино;
- №6127 Чаплино – Днепр-Гол;
- №6015 Днепр-Жол. – Пятихатки-Пас;
- №6008 Пятихатки-Пасс. – Днепр-Гол;
- №6043 Днепр-Гол. – Пятихатки-Пасс;
- №6038 Пятихатки-Пасс. – Днепр-Гол;
- №6272 Синельниково – Павлоград;
- №6277 Павлоград – Днепр-Гол;
- №6280 Днепр-Гол. – Павлоград;
- №6291 Павлоград – Синельниково-1;
- №6539 Синельниково-1 – Запорожье-2;
- №6584 Запорожье-2 – Синельниково-1;
- №6498/6497 Марганец – Запорожье-2;
- №6471/6472 Никополь – Кривой Рог;
- №6473/6484 Кривой Рог – Никополь, отправление из Кривого Рога в 20:25 и прибытие на станцию Никополь в 23:28;
- №6402 Апостолово – Днепр Лоцманская;
- №6405 Днепр Лоцманская – Апостолово;
- №6408 Апостолово – Днепр Лоцманская;
- №6409 Днепр Лоцманская – Апостолово;
- №6174 Днепр-Гол. – Берестин;
- №6171 Берестин – Днепр-Гол;
- №6172 Днепр-Гол. – Берестин;
- №6173 Берестин – Днепр-Гол;
Также будут курсировать поезда Dnipro City Express:
- №7202 Каменское-Пас. – Синельниково-1;
- №7201 Синельниково-1 – Днепр-Главный;
"В случае вынужденного непопадания на рейс из-за последствий обстрела или затяжной воздушной тревоги — мы традиционно примем на следующем рейсе аналогичного направления при наличии на нем мест", – заверили железнодорожники.
Новость дополняется...