Днепр в темноте, на Запорожье вернули свет: какая ситуация после беспрецедентной атаки РФ

Поздно ночью 7 января Россия нанесла массированную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской и Запорожской областях. В результате в обоих регионах (включая областные центры) произошел блэкаут – они обесточены, возникли проблемы с водоснабжением и мобильной связью. По состоянию на утро 8 января в Запорожье восстановили электроснабжение

Как сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, в обоих пострадавших регионах продолжается восстановление сетей после вражеских атак. Бригады энергетиков работают в усиленном режиме.

Что происходит на Днепропетровщине

По данным Госслужбы по чрезвычайным делам, в результате атаки была повреждена инфраструктура в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах. На местах возникли пожары – по состоянию на 8:40 продолжалась ликвидация последствий обстрела. О жертвах не сообщается.

Утром уже были частично восстановлены централизованные системы в нескольких населенных пунктах в Днепропетровской области. Левый берег Днепра – с водой с пониженным давлением, а объекты социальной и критической инфраструктуры перевели на резервное питание.

По данным ДТЭК, по состоянию на 9:30 было часть объектов критической инфраструктуры в области уже запитали. Бригады со всей области работали в течение ночи в усиленном режиме.

"Как только запитаем всю критическую инфраструктуру, сделаем все возможное, чтобы максимально быстро вернуть свет семьям", – предупредили в компании.

Ситуация на Запорожье

Благодаря работе ремонтных бригад, которые работали в Запорожье в течение ночи, было восстановлено электроснабжение. Сначала запитали объекты критической инфраструктуры (в частности, тепло- и водоснабжения), а затем дали свет и в домах местных жителей.

Учитывая нестабильную ситуацию в энергетике, население призывают использовать электричество осмотрительно. Поэтому, чтобы избежать повторных массовых обесточиваний, в "Запорожьеоблэнерго" призывают ограничить пользование мощными электроприборами.

Сейчас продолжается подача тепла и воды в дома, котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме.

Ходят ли поезда

Кулеба заверил, что даже после атаки железная дорога в этих областях продолжает движение. После восстановления электроснабжения стратегической инфраструктуры поезда в Запорожской области курсируют в обычном режиме. А в обесточенном Днепре и регионе они курсируют с теплотягой. Вокзалы запитаны от генераторов, а также работают пункты несокрушимости.

Несмотря на сложную ситуацию на Днепропетровщине, в регионе сохраняется примильское железнодорожное движение. Как сообщили в "Укрзалізниці", 8 января курсируют такие электрички:

№6110 Днепр-Гол. – Чаплино;

№6109 Чаплино – Днепр-Гол;

№6130 Днепр-Гол. – Чаплино;

№6127 Чаплино – Днепр-Гол;

№6015 Днепр-Жол. – Пятихатки-Пас;

№6008 Пятихатки-Пасс. – Днепр-Гол;

№6043 Днепр-Гол. – Пятихатки-Пасс;

№6038 Пятихатки-Пасс. – Днепр-Гол;

№6272 Синельниково – Павлоград;

№6277 Павлоград – Днепр-Гол;

№6280 Днепр-Гол. – Павлоград;

№6291 Павлоград – Синельниково-1;

№6539 Синельниково-1 – Запорожье-2;

№6584 Запорожье-2 – Синельниково-1;

№6498/6497 Марганец – Запорожье-2;

№6471/6472 Никополь – Кривой Рог;

№6473/6484 Кривой Рог – Никополь, отправление из Кривого Рога в 20:25 и прибытие на станцию Никополь в 23:28;

№6402 Апостолово – Днепр Лоцманская;

№6405 Днепр Лоцманская – Апостолово;

№6408 Апостолово – Днепр Лоцманская;

№6409 Днепр Лоцманская – Апостолово;

№6174 Днепр-Гол. – Берестин;

№6171 Берестин – Днепр-Гол;

№6172 Днепр-Гол. – Берестин;

№6173 Берестин – Днепр-Гол;

Также будут курсировать поезда Dnipro City Express:

№7202 Каменское-Пас. – Синельниково-1;

№7201 Синельниково-1 – Днепр-Главный;

"В случае вынужденного непопадания на рейс из-за последствий обстрела или затяжной воздушной тревоги — мы традиционно примем на следующем рейсе аналогичного направления при наличии на нем мест", – заверили железнодорожники.

