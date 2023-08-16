Для украинцев в трех областях ввели новые "газовые" правила: как и когда подавать показания счетчиков
Потребители газа в трех областях Украины – Ивано-Франковской, Хмельницкой и Николаевской – с 15 августа должны передавать показания газовых счетчиков по обновленным правилам. Дело в том, что "Ивано-Франковскгаз", "Хмельницкгаз" и "Николаевгаз" перешли в группу "Нафтогаз".
Это означает, что теперь клиенты указанных облгазов могут пользоваться исключительно сервисами учета газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Об этом предупредили в самом "Нафтогазе".
Передача показаний через любые другие сервисы (например, 104.ua) будет недействительной. При этом показания счетчиков можно передавать несколькими способами. Это:
- NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;
- с помощью SMS на номер 4647.
Показания счетчика газа нужно передавать каждый месяце с 28 числа по 5 число следующего месяца. То есть первая передача данных по новым правилам в трех указанных областях начнется с 28 августа.
Следует помнить, что правильно и вовремя передавать показания счетчика очень важно. Если этого не сделать, в платежке могут появиться "лишние" кубометры топлива, за которые все равно придется заплатить.
Как сообщал OBOZREVATEL, поверка счетчиков газа в Украине обросла мифами. Мы разобрались, нужно ли бежать в облгаз и будут ли штрафы для украинцев.
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