Для украинцев в трех областях ввели новые "газовые" правила: как и когда подавать показания счетчиков

Потребители газа в трех областях Украины – Ивано-Франковской, Хмельницкой и Николаевской – с 15 августа должны передавать показания газовых счетчиков по обновленным правилам. Дело в том, что "Ивано-Франковскгаз", "Хмельницкгаз" и "Николаевгаз" перешли в группу "Нафтогаз".

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Это означает, что теперь клиенты указанных облгазов могут пользоваться исключительно сервисами учета газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Об этом предупредили в самом "Нафтогазе".

Передача показаний через любые другие сервисы (например, 104.ua) будет недействительной. При этом показания счетчиков можно передавать несколькими способами. Это:

личный кабинет на my.gas.ua;

чат-боты GASUA в Viber или Telegram;

NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

с помощью SMS на номер 4647.

Показания счетчика газа нужно передавать каждый месяце с 28 числа по 5 число следующего месяца. То есть первая передача данных по новым правилам в трех указанных областях начнется с 28 августа.

Следует помнить, что правильно и вовремя передавать показания счетчика очень важно. Если этого не сделать, в платежке могут появиться "лишние" кубометры топлива, за которые все равно придется заплатить.

Как сообщал OBOZREVATEL, поверка счетчиков газа в Украине обросла мифами. Мы разобрались, нужно ли бежать в облгаз и будут ли штрафы для украинцев.

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