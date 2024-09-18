Что должна сделать каждая семья перед похолоданием: энергетики опубликовали инструкцию

Украинцам перед отопительным сезоном следует утеплить дом или квартиру, проверить оборудование, в том числе котлы. Также энергетики рекомендуют подготовить комнату, которую будете отапливать в случае, если не удастся отапливать все жилье.

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Об этом говорится в советах, опубликованных на сайте "Киевтеплоэнерго". Их разработали, руководствуясь информацией, собранной профильным министерством. Да, первое, что нужно сделать, это уменьшить теплопотери в квартире или доме.

"Произведите профилактику металлопластиковых окон, уплотните окна и двери. Определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации", – говорится в рекомендациях.

Следующий шаг – проверка оборудования. Для этого следует обращаться к специалистам, имеющим необходимые знания, а в случае с газовым оборудованием – лицензии.

"Вызовите специалиста для проверки розеток, проводок и электроприборов. Если у вас индивидуальное отопление, проведите техническое обслуживание котла", – говорится в советах.

Отдельный этап подготовки касается батарей. "Отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели. Наклейте теплоотражающий экран (фольгированный материал) на стену за батареями", – отмечают в материалах.

Кроме того, следует подготовить дополнительные источники тепла. Проверьте состояние теплых полов, обогревателей, кондиционера. Произведите техническое обслуживание кондиционера и узнайте, может ли он обогревать и при каких температурах.

Последний этап – позаботьтесь вместе с соседями об утеплении подъезда и дома. Проследите за сохранением тепла в подъездах, подвалах и чердаках. Трубопроводы должны быть утеплены. Все окна и двери должны плотно закрываться.

"Подготовьте план, договоритесь с родственниками, соседями, друзьями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации. Объединитесь, чтобы обогреться", – отмечают в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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