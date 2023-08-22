Что будет с тарифами на отопление зимой: Кабмин принял решение

В новом отопительном сезоне украинцы будут платить за отопление по старым ценам. Так, "Нафтогаз" будет и дальше продавать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной стоимости 7,4 грн за кубический метр.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 22 августа. Правительство продлило действие механизма возложения социальной обязанности на рынке природного газа до середины апреля 2024 года.

"Это решение – часть комплексных мер по подготовке к зиме. Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, при расчете окончательного тарифа на тепла используется специальная формула. В разных регионах тарифы утверждают отдельно – в зависимости от поставщика и наличия в домохозяйствах счетчиков.

К примеру, в 2022 году в Киеве стоимость отопления для населения от "Киевтеплоэнерго" составляла 1654,41 грн/гкал. А в Днепре теплоснабжение от КП "Теплоэнерго" обходилось в 1741,32 грн/Гкал, в Одессе от КП "Теплоснабжение города Одесса" – 1813,94 грн/Гкал.

Как ранее прогнозировали в НБУ, мораторий на повышение тарифов на на газ, отопление и горячую воду останется в силе до 2025 года. То есть повышение стоимости этих услуг ожидается не раньше, чем через несколько нет.

Впрочем, все это время компенсировать удержание низких цен будут придется из государственного бюджета. А это все равно деньги каждого гражданина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве энергетики считают, что Украина сможет пройти зиму-2023/24 без отключений электричества. Впрочем, только при условии отсутствия обстрелов россиянами энергоинфраструктуры страны.

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