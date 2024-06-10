Что будет с субсидиями после повышения тарифа на свет: украинцам рассказали, есть ли на них деньги

Государство имеет деньги для обеспечения жилищные субсидии даже несмотря на повышение тарифа на электроэнергию до 4,32 грн/кВт*час. А потому все, кто получал такую поддержку, не утратят ее.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак. Она отметила, что:

сам процесс перерасчета будет проведен автоматически;

механизм субсидий работает так, что, "если тариф повышается, а вы являетесь семьей, получающей субсидии, то субсидия вам будет пересчитана";

рассчитывать на субсидию могут и те, кто в результате повышения тарифа почувствует трудности с оплатой счетов – для этого нужно обращаться в Пенсионный фонд.

"Начисление выплат осуществляет Пенсионный фонд, имеющий очень мощную ИТ-систему. Для всех семей, имеющих субсидии, мы сами автоматически эти субсидии пересчитаем. Деньги для этого есть и будут", – говорится в сообщении.

При этом Марчак подчеркнула: уже разработано т.н. упрощенное заявление на субсидию. "Заходите на сайт "Дії" или Пенсионного фонда, затем в электронный кабинет, где онлайн можно подать краткое заявление. Остальное мы сделаем сами, как государство. И мы будем назначать субсидии всем, кто в них нуждается", – объяснила замминистра.

В целом же, субсидианты практически не ощутят на себе подорожание тока. Ведь субсидию украинцам выделяют на определенный объем коммунальных услуг. К примеру, 1,6 кубометра горячей воды на одного члена семьи. Как только кубометр воды дорожает, растет и размер субсидии.

И хотя расходы госбюджета на субсидии действительно должны вырасти, за счет роста тарифов государству нужно будет меньше выделять на покрытие тарифа на электроэнергию. Сейчас компании получают компенсацию из бюджета за то, что на нужды населения продают электроэнергию по цене, значительно ниже рыночной.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же повышение тарифа на свет для украинцев поможет восстановить энергообъекты, разбомбленные россиянами. Однако лишь частично.

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