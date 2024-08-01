Что будет с графиками 2 августа: украинцам рассказали о ситуации с отключениями

Энергетики прогнозируют, что 2 августа графики отключений света применяться вообще не будут. Однако чтобы ситуация не ухудшилась, украинцам следует экономить свет и перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: если же ситуация изменится, об этом будет сообщено дополнительно.

"2 августа отключения не используются. При изменении ситуации – о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00", – говорится в сообщении.

Ранее же энергетики объясняли: причина улучшения ситуации с графиками – снижение потребления из-за похолодания. Также дефицит уменьшился из-за возвращения в работу двух блоков АЭС после ремонтов.

Зимой без отключений не обойтись

В целом же, рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в ближайшие месяцы энергосистема Украины может работать без значительных ограничений – если не будет резких изменений температуры и новых обстрелов. Однако зимой ограничения все же будут – из-за значительных повреждений инфраструктуры.

"Работа над энергоблоками, которые повреждены и могут быть возвращены к работе, продолжается. Причем продолжается она так, что те вещи, которые согласно нормативам европейских компаний делаются 9 месяцев, мы делаем за 4-5недель. Но даже если будет сделано все, что можно сделать, тот уровень повреждений, который мы имеем, не позволяет сказать, что мы зиму будем без ограничений. Ограничения будут ", – объяснил Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на значительное улучшение ситуации со светом, энергетики советуют украинцам не продавать генераторы. Ведь с большой вероятностью, потребность в них еще возникнет.

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