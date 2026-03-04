Через чат-бот уже нельзя: украинцам обновили правила передачи показаний счетчиков газа

Украинцам обновили способ передачи показаний счетчиков газа. Теперь данные нельзя отправить через чат-боты gas.ua. Вместо этого нужно установить приложение "Нафтогаза" "Куб" или же воспользоваться сайтом.

Об обновленных правилах сообщили эксперты проекта "ГазПравда". Они также напомнили, что передавать показания за газ нужно с 1 по 5 число месяца, следующего за отчетным (например, 1-5 марта для показаний за февраль). Соблюдать сроки важно, чтобы потом в платежках были отображены корректные значения и суммы.

"Передавать показания счетчика нужно даже тогда, когда вы не пользуетесь газом, или не проживаете в доме. Просто присылайте неизменные показания прибора учета", – добавили специалисты.

Как передать показания счетчика газа в 2026 году

Через приложение "Куб" от "Нафтогаза":

загрузить в Google Play Market и в AppStore;

войти в аккаунт или создать его (для этого нужно добавить счет –автоматически через тот же номер телефона или вручную с помощью номера лицевого счета или EIC-кода);

выбрать меню "Передать показания";

отсканировать счетчик камерой смартфона или ввести данные вручную (только черные цифры до запятой);

подтвердить отправку показаний счетчика.

Передача показаний через чат-бот GASUA в Viber и Telegram больше недоступна. Вместо этого рекомендуют пользоваться именно официальным мобильным приложением (напомним, "Нафтогаз" является поставщиком голубого топлива для 98% бытовых потребителей в Украине).

Без "Куба" – другие способы передать показания за газ:

сайт gas.ua: чат-боты перестали быть доступными, но в личном кабинете на сайте все еще можно внести данные;

личный кабинет на сайте оператора ГРМ ("Газмережі");

через SMS на номер 4647;

по номеру телефона 0 800 303 104.

Обратите внимание! Если е передать показания вовремя, счет может быть выставлен на основе так называемого "планового ежемесячного объема потребления", который может быть выше реально потребленных объемов. Таки образом есть риск появления долга, которого на самом деле нет.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы получили возможность изменять владельца газового счета и обновлять данные онлайн. Для этого Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" запустила интеграцию сервиса "Куб" с Дією.

