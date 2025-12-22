Будут масштабные графики: "Укрэнерго" объявило об отключениях света 23 декабря
Во вторник, 23 декабря, в большинстве областей Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Их время действия и продолжительность, будет зависеть от конкретного региона.
Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 22 декабря. Для бизнеса и промпотребителей также будут применяться графики ограничения мощности.
Ситуация в энергосистеме может быстро меняться. Поэтому энергетики призывают украинцев следить за ситуацией на официальных страницах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
Отключения света могут измениться через пару дней
С 24 декабря отключений может стать меньше – к этой дате планируется перенаправить для нужд населения энергоресурс, полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, речь идет о "до 1 ГВт" электроэнергии.
По словам главы правительства, это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у людей.
"Работаем и по другим направлениям, в частности увеличение импорта электрической энергии, восстановление поврежденной атаками врага генерации, а также наращивание индивидуальной генерации", – добавила Свириденко.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает атаковать энергетику Украины. Энергосистема нашей страны только с начала 2025 года пережила 4500 российских атак, но планы агрессора оставить украинцев без света и тепла не воплощаются в жизнь, благодаря работе энергетиков.
