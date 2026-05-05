Страна ЕС прекратила экспорт электроэнергии в Украину: когда снова будут поставлять ток

В апреле Украина импортировала 558,2 тыс. МВт-ч электроэнергии – это на 40% меньше, чем в предыдущем месяце. Объемы поставок сократились почти по всем направлениям одновременно, но больше всего – из Словакии, которая прекратила экспорт тока до июня.

Об этом сообщает консалтинговая компания ЕхРго. Отмечается, что еще в начале апреля Словакия прекратила поставки электроэнергии в Украину из-за ремонта межгосударственной линии электропередач, который продлится до конца мая.

Импорт тока резко сократился

Главная причина резкого сокращения – остановка импорта через словацкую границу в начале апреля: межгосударственная линия ушла на ремонт, который продлится до конца мая. До того времени Украина вынуждена обходиться без одного из ключевых поставщиков и перекладывать нагрузку на другие направления.

Параллельно на 75% обвалились поставки из Молдовы. Единственное направление, которое не просело, – польское. Венгерская граница остается главной артерией: через нее поступает 55% всего импорта.

Впрочем, по сравнению с прошлым годом Украина все еще закупает в 2,8 раза больше тока. В частности, в 4 раза увеличились объемы потоков электроэнергии из Румынии, тогда как из Словакии и Молдовы упали

Сколько тока продаем и кому

На фоне сокращения импорта, в апреле выросли объемы продажи электроэнергии за рубеж – до 33 тыс. МВт-ч (на 10% больше, чем в марте), а поставки через румынскую границу выросли вдвое. Впрочем, в годовом сравнении экспорт упал на 78% – красноречивое свидетельство того, сколько собственной генерации страна потеряла за год войны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в конце апреля Кабмин принял решение, согласно которому текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет действовать как минимум до 31 октября. Это означает, что стоимость света для украинцев не изменится еще минимум полгода – и будет 4,32 грн за кВт-час.

