Будут ли отключения электроэнергии 5 августа: к чему готовиться украинцам

В Украине 5 августа графики отключения света применять не планируют. Но, чтобы ситуация не ухудшилась, украинцам следует экономить электроэнергию и перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "По возможности пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00", – говорится в сообщении.

Сейчас благодаря похолоданию наблюдается тенденция к снижению потребления электроэнергии, но вечерние часы все еще остаются периодами высокой нагрузки. Энергетики призывают использовать мощные электроприборы днем, в промежутке с 11:00 до 15:00.

Как уже объясняли в "Укрэнерго", 30 июля стало первым днем лета, когда удалось избежать отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря выходу из ремонта двух блоков на атомных станциях и снижению потребления из-за похолодания.

Наилучшая ситуация в энергосистеме Украины сейчас наблюдается именно в дневные часы – с 11:00 до 15:00. Поэтому украинцев просят перенести пользование энергоемкими приборами на это время.

Зимой без отключений не обойтись

Как рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в ближайшие месяцы энергосистема Украины может работать без значительных ограничений – если не будет резких изменений температуры и новых обстрелов. Однако зимой ограничения все же будут – из-за значительных повреждений инфраструктуры.

"Работа над энергоблоками, которые повреждены и могут быть возвращены к работе, продолжается. Причем продолжается она так, что те вещи, которые, согласно нормативам европейских компаний, делаются 9 месяцев, мы делаем за 4-5 недель. Но даже если будет сделано все, что можно сделать, тот уровень повреждений, который мы имеем, не позволяет сказать, что мы зиму будем без ограничений", – объяснил Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине последние дни июля проходят без отключения электроэнергии. И хотя стабилизация ситуации и сокращение дефицита могут создать обманчивое впечатление, что худшее позади, на самом деле уже с началом отопительного сезона ситуация снова ухудшится.

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