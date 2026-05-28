Будет ли Киев с теплом зимой: украинцам объяснили, что уже восстановили и какие риски остаются

Зимой Киев планируют полностью обеспечить теплом – все основные ТЭЦ обещают восстановить к старту отопительного сезона, а для большинства домов уже готовят резервные системы обогрева. В то же время главный риск для столицы – новые массированные ракетные и дроновые атаки России по энергетической и тепловой инфраструктуре.

Об этом во время брифинга рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передают медиа. По его словам, к старту отопительного сезона в Киеве планируют полностью восстановить все теплоэлектроцентрали, включая частные мощности, которые отвечают за подачу тепла.

Эксперт отметил, что сейчас нет серьезных сомнений относительно готовности основных тепловых мощностей столицы. Прежде всего речь идет о котлах и системах, которые непосредственно обеспечивают отопление жилых домов. По словам Харченко, даже ТЭЦ-4, которая в конце прошлой зимы фактически не могла нормально работать из-за серьезных повреждений, уже частично возобновила функционирование .

Станция подает горячую воду и возвращается к стабильной работе. Технически Киев имеет шансы быть значительно лучше подготовленным к холодам, чем в прошлом году. В то же время главный фактор риска зависит не от коммунальщиков, а от дальнейших атак России на энергетическую систему.

Несмотря на активное восстановление инфраструктуры, в столице признают, что повторные обстрелы могут снова оставить часть города без тепла. По словам Харченко, даже полностью восстановленные ТЭЦ не защищены от новых ракетных ударов. Особенно опасными остаются атаки баллистическими ракетами, которые способны критически повредить не только сами станции, но и вспомогательную инфраструктуру.

Именно такая ситуация произошла прошлой зимой с ТЭЦ-4. Как пояснил Харченко, проблема заключалась не только в станции, а в попадании трех баллистических ракет в магистральный водопровод, который обеспечивал подачу горячей воды. Из-за сильных морозов вода в системе замерзла, а ремонт стал практически невозможным на несколько недель. В результате даже работоспособная ТЭЦ не могла обеспечивать отопление в полном объеме.

По оценке экспертов, новые меры могут устранить около 70% причин, из-за которых прошлой зимой в столице возникали перебои с теплоснабжением. Одной из самых больших проблем были отключения электроэнергии, которые автоматически влияли на работу водозаборов и систем циркуляции тепла.

Именно поэтому сейчас в Киеве активно устанавливают резервные источники питания, генераторы и дополнительные мощности для критической инфраструктуры. Часть оборудования уже работает, другую часть еще монтируют.

Отдельное направление подготовки – резервные системы обогрева жилых домов. В Киеве насчитывается около 15 тысяч зданий, из которых почти 11,9 тысячи – многоквартирные жилые дома. По словам Харченко, для большинства из них уже разработали решения, которые позволят поддерживать минимально комфортную температуру даже в случае серьезных проблем с централизованным теплоснабжением.

Речь идет о резервных котельных, мобильных генераторах большой мощности и альтернативных источниках тепла. Полностью заменить централизованное отопление такие системы не смогут, однако способны поддерживать температуру в пределах +16..+18 градусов. Впрочем, примерно для 2,5 тысячи домов в столице резервные решения пока остаются технически сложными. Именно над этими объектами сейчас работают специалисты.

