'Готовы ко всем вызовам': Зеленский раскрыл, что будет с газом и электричеством в Украине

Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украине придется импортировать газ из-за рубежа. Однако власти готовы к этим вызовам и обеспечат население как газом, так и электричеством.

Об этом, как сообщает корреспондент OBOZ.UA, во время визита в Киев премьер-министра Нидерландов Дика Схофа заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом он предупредил, что с обеспечением украинцев электроэнергией могут возникнуть проблемы.

"Нужны деньги на импорт газа, чтобы у людей был газ. Мы понимаем, какой объем денег нужен, и считаем, что будем готовы к такому вызову. Что будет с электричеством, сегодня мне трудно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам, мы ежедневно работаем над этим", – заверил президент.

Зеленский также предупредил Россию, что Вооруженные силы Украины готовы не только защищать украинскую инфраструктуру, но и наносить ответные удары.

"Будем защищать, будем бороться. Русские должны знать, что мы шаг за шагом будем увеличивать производства всего того, чтобы они чувствовали все то, что чувствуем мы", – добавил глава государства.

Россия изменила цель ударов

В последние дни Россия активизировала удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, что повлекло отключение электроэнергии в некоторых громадах, а также введение графиков отключений на Черниговщине. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил это не нехваткой генерации, а проблемами с распределительными системами – именно по ним бьет враг. Ранее целями были объекты, производящие ресурс.

"Парадоксальная ситуация: электричества в целом сейчас хватает и генерационных возможностей более чем достаточно, как для этой погоды, но украинцы не имеют доступа к электричеству из-за того, что поражены распределительные сети", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что речь идет о небольших подстанциях, очень часто для небольшого городка этот объект является единственным источником электроэнергии. Усугубляет ситуацию то, что под удар попадают "сотни и тысячи" таких подстанций.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за российских обстрелов в 2025 году Украина потеряла не менее 500 миллионов кубометров газа. Однако основную часть добычи удалось возобновить, а подготовка к зиме происходит в плановом режиме.

