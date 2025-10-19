Больше не надо ждать 20 числа: "Нафтогаз" обратился к украинцам

Украинцам напомнили, что электронные платежки за газ доступны уже с 12 числа, тогда как бумажные поступают только после 20-го. Клиенты могут быстро перейти на онлайн-счета через личный кабинет или чат-бот, чтобы получать счета без задержек.

Об этом пишет"Нафтогаз Украины". Как сообщила пресс-служба компании, электронные счета появляются уже после 12 числа, что позволяет клиентам своевременно оплачивать услуги и избегать лишних задержек.

В компании отмечают, что получение платежек онлайн – это современный, удобный и экономный способ контролировать свои расходы. Электронные счета поступают сразу после формирования, тогда как бумажные обычно доставляются по почте только до 20-го числа.

"Большинство наших клиентов уже пользуются онлайн-форматом, ведь это позволяет получить платежку раньше, не зависеть от графика почты и сэкономить время", – отметили в "Нафтогазе". Чтобы начать получать счета в электронном виде, достаточно сделать несколько простых шагов:

войти или зарегистрироваться в личном кабинете на сайте my.gas.ua;

перейти в раздел "Настройки";

активировать опцию "Получать счета online".

После этого электронные платежки будут приходить автоматически ежемесячно сразу после их формирования. Кроме того, счет можно загрузить через официальные чат-боты Gasua в Viber или Telegram. Для этого нужно выбрать лицевой счет, нажать кнопку "Загрузить счет" и система сформирует ссылку на документ. Если клиент все же желает иметь бумажную копию, ее можно получить у партнеров "Нафтогаза":

в отделениях ПУМБ, Ощадбанка, Укргазбанка;

в отделениях и терминалах "Новой почты";

через терминалы самообслуживания ПриватБанка, City24 и EasyPay.

Адреса точек выдачи доступны на официальном сайте компании gas.ua. Получение счетов онлайн позволяет:

узнавать сумму к оплате раньше – уже с 12 числа месяца;

оплачивать газ вовремя и не накапливать задолженность;

и не накапливать задолженность; избегать очередей, задержек почты или потери бумажных документов;

или потери бумажных документов; удобно хранить историю платежей в личном кабинете.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, тариф на газ в Украине с 1 ноября для большинства потребителей (98% населения) составит 7,96 грн за кубометр. Цена не изменится по сравнению с августом, ближайший пересмотр тарифа ожидается в мае 2026 года.

