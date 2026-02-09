Больницы Львова остались без электроэнергии в мороз: установлена официальная причина отключения света

Отключение света в больницах Львова в январе могло произойти из-за того, что они не обращались, чтобы получить статус объекта критической инфраструктуры. В то же время медицинские учреждения в городе и области обеспечены источниками электропитания и топливом.

Об этом заявили в Госинспекции энергетического надзора после проведенных проверок учреждений здравоохранения Львовщины относительно готовности к работе в условиях временного или полного отсутствия электроснабжения. Целью проверок было:

определение фактической присоединенной электрической мощности объектов;

определение минимальной нагрузки, необходимой для их непрерывного функционирования;

оценка готовности систем резервного электроснабжения.

После того, как в регионе зафиксировали случаи отключения больниц при применении графиков аварийных и почасовых отключений, было проверено 33 учреждения здравоохранения во Львове и области. При этом отдельное внимание уделялось наличию статуса объекта критической инфраструктуры (ОКИ) и поданным обращениям о его получении.

Что выяснили

Все лечебные учреждения во Львове и области обеспечены резервными источниками электропитания необходимой мощности и имеют запас топлива .

необходимой мощности и . Статус ОКИ – только у 6 из 33 медицинских учреждений . Оказалось, что значительная часть из них вообще не обращались по определению такого статуса.

. Оказалось, что значительная часть из них вообще не обращались по определению такого статуса. В двух лечебных учреждениях альтернативные источники электроснабжения подключили по временным схемам с нарушением требований Правил устройства электроустановок.

с нарушением требований Правил устройства электроустановок. В одном из городов области на объекте теплоснабжения до сих пор не подключена когенерационная установка.

"Госэнергонадзор подчеркивает необходимость включения лечебных учреждений в Реестр объектов критической инфраструктуры и призывает органы местного самоуправления и центральные органы исполнительной власти активизировать работу в этом направлении", – отметили в учреждении.

Что предшествовало

В начале января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что часть больниц и весь коммунальный электротранспорт города отключили от электроэнергии. Он пояснил, что из-за этого аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графику отключений.

Его заместитель по гуманитарным вопросам Ирина Кулинич сообщила, что ночью 7 января городские больницы Львова вынуждены были работать по графикам отключений электроэнергии наравне с обычными потребителями. Стационары, попавшие под отключение света, оперативно перешли на работу от резервных источников питания.

Премьер-министр Юлия Свириденко на это напомнила о запрете отключать учреждения здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения. По ее словам, это закреплено в решении Кабмина о мерах по обеспечению поставок электрической энергии в течение осенне-зимнего периода 2025/2026 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается ликвидация последствий двух массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в течение этой недели. Энергетическая ситуация остается сложной, что не позволяет отменить аварийные отключения в отдельных регионах.

