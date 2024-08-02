Бизнес-центр в сердце Киева продадут по долгам олигарха Жеваго

Национальный банк окончательно отсудил право собственности на бизнес-центр "Основа", расположенный в центре Киева. Здание будет продано за долги банка "Финансы и Кредит", украинского олигарха Константина Жеваго.

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Это стало возможным после того, как Северный апелляционный хозяйственный суд отказал на апелляцию "Строительной компании "Основа", пытавшейся обжаловать решение Хозяйственного суда Киевской области. Как сообщили в Нацбанке, таким образом был удовлетворен иск банка о взыскании.

Это предоставило НБУ возможность приступить к принудительной реализации имущества "Строительной компании "Основа" в счет частичного погашения задолженности по кредитам рефинансирования "Банк "Финансы и Кредит" перед Национальным банком. Бизнес-центр расположен по адресу улица Иоанна Павла II, 4/6, то есть в самом сердце украинской столицы.

"Полученные от реализации средства будут направлены на погашение кредитной задолженности банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком", – отметил директор Юридического департамента Национального банка Александр Зима

В 2008 году "Строительная компания "Основа" заключила с Нацбанком договор ипотеки на имущественный комплекс по обеспечению выполнения обязательств по предоставленным АО "Банк "Финансы и Кредит" кредитам рефинансирования.

17 сентября 2015 года НБУ признал "Банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным. Общий остаток задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования составляет 5,884 млрд грн. А в 2016 году из-за невыполнения банком своих обязательств по кредитам Национальный банк обратился в хозяйственный суд с иском в целях обращения взыскания на объект недвижимости в судебном порядке.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Константин Жеваго и его сообщники были объявлены о новом подозрении в незаконном выведении 519 миллионов гривен из банка "Финансы и Кредит". В результате преступной деятельности банк понес убытки в размере 1,4 миллиарда гривен.

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