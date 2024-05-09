Вывели полмиллиарда гривен из банка: беглому олигарху Жеваго и его сообщникам сообщено о новом подозрении

Константин Жеваго и его сообщники объявлены о новом подозрении в незаконном выведении 519 миллионов гривен из банка "Финансы и Кредит". В результате преступной деятельности банк понес убытки в размере 1,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщают пресс-службы Госбюро расследований ( ДБР ) и Офиса генпрокурора. "В мае 2007 года – октябре 2010 года Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО "Банк "Финансы и Кредит" и другие приближенные к нему лица", – говорится в заявлении ДБР.

Украинская компания, контролируемая Жеваго, получила кредит от АО "Банк "Финансы и Кредит" в нарушение правил кредитования, после чего эти средства были переданы другим офшорным компаниям олигарха. Чтобы замаскировать незаконное происхождение денег, с 2010 по 2015 год участники схемы заключили кредитный договор и более 100 дополнительных сделок, безосновательно увеличивавших кредитный лимит для компании, не предоставляя какого-либо ликвидного залога.

Это позволило вывести из банка 519 миллионов гривен, которые были легализованы участниками схемы. Общий ущерб АО "Банк "Финансы и Кредит" в результате кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн.

Константин Жеваго и его подельники объявлены о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества. На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

В частности, на акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ и 26 объектов недвижимости. "Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта ", - отметили в ДБР.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, руководитель порта в оккупированном Мариуполе присвоил почти 12 миллионов гривен на фиктивный ремонт во время временной оккупации города российскими агрессорами. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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