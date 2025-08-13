В Украине начались масштабные учения на энергообъектах: что это значит

Украинские правоохранители, энергетики, военные и чрезвычайники начали совместные учения на объектах энергетической инфраструктуры. Это должно помочь отработать взаимодействие различных структур в условиях постоянного энергетического террора со стороны России.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Совместные тактико-специальные учения будут проходить на 34 объектах энергетической инфраструктуры в 17 регионах Украины в течение 24 дней, начиная с 13 августа.

Детали

Участники учений отработают эффективное взаимодействие, проверят собственные силы, средства и алгоритмы реагирования. А их главная цель – опередить страну-агрессора в противостоянии энергетическому террору и повысить скорость реагирования на чрезвычайные ситуации.

Сейчас Украина готовится к отопительному сезону 2025-2026 годов. Министр энергетики Светлана Гринчук напомнила, что он будет уже четвертым подряд, который страна встречает в условиях полномасштабного вторжения.

"Несмотря на российский террор, мы приближаемся к нему с достаточными генерирующими мощностями, развиваем распределенную генерацию в каждом регионе, выполняем ремонтную кампанию и увеличиваем возможности для импорта и экспорта топлива", – отметила руководительница Минэнерго.

Как защищают энергетику

Гринчук назвала самым насущным вопросом безопасность энергетических объектов и усиление реагирования на чрезвычайные ситуации для оперативной ликвидации их последствий. Для этого внедряются различные мероприятия:

противодроновые системы;

новейшие механизмы физической защиты;

усиливается противовоздушная оборона;

обновляются алгоритмы реагирования.

"Что бы ни происходило на геополитическом уровне, мы должны вместе сделать все возможное, чтобы эту зиму украинцы провели в теплых и светлых домах", – подчеркнула Гринчук.

Среди главных вызовов – массированное применение беспилотников. Именно БПЛА ответственны за 90% российских ударов в 2025 году, поэтому нужно перенаправлять ресурсы на закупку эффективных противодронных систем. Отдельным приоритетом является защита персонала: вопрос обустройства надежных убежищ для работников энергообъектов приобретает критическое значение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что экспорт электроэнергии из Украины в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 16%. Главным образом благодаря поставкам тока в Молдову.