Раскрыта цель атак России по инфраструктуре Украины: почему был нанесен удар именно "Орешником"

Главной целью, которую преследует Россия, обстреливая объекты критической инфраструктуры в Украине, является психологическое давление. Причем не только на украинское руководство, но и на Европу – то есть кремлевский режим фактически угрожает странам Евросоюза.

Об этом рассказал OBOZ.UA директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Так он прокомментировал ночную атаку БРПД "Орешник" по Львову.

Сообщение для ЕС

"Обстреливать гражданские помещения, обстреливать критическую инфраструктуру, которая обеспечивает в 7-градусный мороз тепло для домов – это точно психологическое давление на общество. С целью, чтобы община начала давить на свой политикум, который должен был бы согласиться на капитуляционные требования", – объяснил Пендзин.

Он напомнил, что боевая часть ракеты средней дальности "Орешник" весит 1200 кг, но разделяется на 6 равных составляющих. Но удар по Львову был нанесен без боевой начинки, поскольку из-за высокой скорости произошла бы детонация от нагрева внешней оболочки. Поэтому этот тип оружия "заточен" сугубо под ядерную боеголовку.

"Этот прилет сегодня по критической инфраструктуре во Львовской области ничего, кроме психологического давления на наших европейских партнеров, в голову не приходит, потому что, чтобы далеко не ходить, тот "Кинжал", который летит в огромном количестве в Украину, он имеет боевую часть 450 килограммов... Это угроза Европе, понимаете? Это угроза, что вот мы ударили по Западной Украине и рядом с вами, поэтому бобитесь. Так что это надо воспринимать исключительно таким образом.", – отметил эксперт.

Бессильная демонстрация силы

Пендзин также напомнил, что с января Россия проигрывает как на геополитической арене так и на энергетическом рынке. В частности:

США схватили ее союзника Николаса Мадуро в Венесуэле;

ее танкер Marinera схватила береговая охрана США;

РФ проигрывает по всем направлениям на нефтяном рынке, цены на нефть падают.

"Руководство Российской Федерации очень хотело продемонстрировать хоть что-то, для того, чтобы для собственного населения продемонстрировать силу. Потому что тоталитарные режимы, они держатся на силе, если ты слабый, тебя очень быстро сменят", – отметил Пендзин.

Именно поэтому он отметил, что атаки по инфраструктуре не могут принести России серьезных изменений на поле в бою. Поэтому Пендзин называет удары по энергетике политическими и демонстрационными действиями.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 января Россия снова ударила по украинской энергетике. В результате на левом берегу в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии, в городе серьезные перебои с отоплением и водой. Такой же режим действует в двух районах Киевской области, также аварийные отключения утром объявляли еще на Сумщине и Полтавщине. По всей стране также действуют почасовые графики, также есть отключения из-за непогоды в более чем 1000 населенных пунктах.

