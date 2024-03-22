Чтобы восстановить энергообъекты после атаки, нужно много работы, времени и оборудования – ДТЭК

Восстановление объектов генерации после утреннего массированного обстрела энергосистемы потребует большого объема работы, времени и оборудования.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"На восстановление объектов генерации потребуется большой объем работы, времени и оборудования. То есть мы сейчас говорим по некоторым объектам даже не о неделях и даже не о месяцах, потому что некоторые объекты очень серьезно повреждены", – сказал он.

Сахарук добавил, что из-за атаки были вынуждены применены аварийные отключения электроэнергии в регионах, где повреждена критическая инфраструктура. Он подчеркнул, что в результате последней атаки некоторые энергообъекты были потеряны, а другие нуждаются в серьезном ремонте.

"В настоящее время начинаются работы по изучению последствий и начинаются работы по восстановлению для того, чтобы прежде всего заживить по резерву критическую инфраструктуру, обеспечить оказание помощи всем нуждающимся в электроэнергии прежде всего", – подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Напомним, 22 марта Россия нанесла массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. В результате были значительные повреждения оборудования, а оператор энергосистемы "Укрэнерго" был вынужден применить аварийные отключения электроэнергии в некоторых областях Украины.