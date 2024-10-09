Что будет с процентами по депозитам до конца года: украинцам назвали ставки

Украинцам не следует рассчитывать на рост депозитных ставок в 2024 году. Впрочем, не прогнозируется и сильного снижения процентов по гривневым вкладам, которые все равно останутся значительно выгоднее валютных. Так, максимальные проценты сохранятся для длительных депозитов на уровне 15-15,5% годовых.

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При этом доходность вкладов в иностранной валюте будет в 10 раз ниже, на уровне 1,5% годовых. Банкиры этом предупреждают о постепенном снижении ставок по ультракоротким гривневым вкладам, сообщили в Ассоциации украинских банков.

"Ставки по ультракоротким вкладам со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. продолжат медленно снижаться. Не исключено, что в конце года средние ставки по таким вкладам сократятся до 1-1,5% и составят в среднем 8,5% годовых", – сообщил вице-президент ассоциации, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

По его словам, удержать доходность депозитов помогают несколько факторов. Это, в частности, устойчивая учетная ставка Национального банка (13%) и ставка по трехмесячным депозитным сертификатам (15,5%), управляемая инфляция, не выходящая за рамки макропрогнозов, а также "вполне приемлемые" курсовые колебания без ажиотажа на валютном рынке.

Банкир также отмечает, что украинцам, которые собираются открыть депозит нужно правильно рассчитать свои возможности. Рекомендуется учитывать:

цель размещения средств (приобретение товара, сохранение средств от инфляции, пассивная инвестиция и т.п.);

на личные планы – когда могут понадобиться сбережения;

имеющаяся в распоряжении сумма.

Например, если человек откладывает на покупку авто или первый взнос по ипотеке, важнее всего уберечь средства от влияния инфляции. В таком случае подойдет короткий депозит на 3-6 месяцев. "Но в случае если гражданин планирует не только сохранить средства, но и получить пассивную прибыль, то наиболее удобным и выгодным для него может быть открытие вклада на 1 год по максимальным процентным ставкам", – отметил эксперт.

Напомним, вероятное повышение военного сбора в Украине с 1,5% до 5%, которое еще не утверждено окончательно, приведет к росту т.н. налога на депозиты. Он состоит из налога на доходы физлиц (НДФЛ, 18%) и, собственно, военного сбора.

Сейчас это 19,5%, а в случае повышения будет 23%. И это почти четверть от насчитанных процентов. В результате реальная прибыльность вкладов упадет, на годовых депозитах получится заработать 3-4%.

Банкиры предполагают, что в случае роста налогов изменится отношение вкладчиков к хранению средств в банках. Так, гривневые депозиты, в первую очередь, станут способом уберечь деньги от инфляции, а не получить существенную прибыль.

При этом вероятно, что Национальный банк Украины и коммерческие банки будут искать новые способы стимулирования притока средств на депозиты. Как именно финансовые учреждения отреагируют на новые законодательные инициативы и повышение налогов, станет ясно после принятия окончательных решений парламентом и НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине "ресурсный" законопроект 11416-д (принят только в первом чтении, впереди – второе чтение) также предусматривает введение военного сбора для "ФОПов". Кроме того, растет и ставка налога.

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