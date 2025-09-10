НБУ продает необычные 50 грн: как выглядят и в чем их уникальность

Национальный банк Украины (НБУ) продает купюру в 50 гривен с уникальным вертикальным дизайном. Цена памятной банкноты – 245 грн, а в одни руки продают не более 40 штук.

Об этом свидетельствуют данные магазина нумизматической продукции НБУ. Памятная банкнота называется "Единство спасает мир" и посвящена единению демократического мира перед лицом российской агрессии.

Что известно о банкноте

Купюра была выпущена в феврале 2024 года с номерами 0000001-0300000.

Общий тираж – 300 тыс. штук.

Номинал – 50 грн.

Банкнота содержит элементы защиты действующего номинального ряда и дополнительные оптически-переменные элементы защиты.

Художники – Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.

Как выглядят 50 грн с уникальным дизайном

На аверсе банкноты (лицевой стороне) размещен стилизованный абрис Украины, ассоциирующийся с сердцем, к которому подходят сосуды. Фон – образ девушки в военном шлеме, которая смотрит в сторону Запада.

Внизу, на фоне Земного шара, расположено стилизованное изображение Европы, от стран которой отходят сосуды – "маршруты" помощи и поддержки Украины. В НБУ отмечают, что сердца между этими маршрутами символизируют жертвенность и сострадание.

В верхней часи аверса находится водяной знак, а справа от него – сквозной элемент – стилизованный шеврон ВСУ, а также специальный рельефный элемент в виде круга для людей с ослабленным зрением. Слева от водяного знака – надпись "Украина" и малый Государственный Герб.

Под полем водяного знака с обеих сторон размещена стилизованная композиция из квадратов и полупрозрачной полосы, наполненная абрисами логотипа НБУ. Под полосой по центру банкноты размещены:

надпись "Единство спасает мир" и два текстовых блока (слева и справа) на украинском и английском языках: "Единство и солидарность с украинским народом приближают победу Украины в борьбе против российского агрессора и спасают мир от хаоса и мрака насилия";

(слева и справа) на украинском и английском языках: "Единство и солидарность с украинским народом приближают победу Украины в борьбе против российского агрессора и спасают мир от хаоса и мрака насилия"; вертикальная надпись "Национальный банк Украины";

подпись главы НБУ;

надпись "пятьдесят гривен".

На реверсе (обратная сторона) – композиция из сжатых рук, символизирующая, по словам НБУ, "сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнерство". Изображение размещено на фоне стилизованного трезубца – символа украинского государства.

В верхней части – стилизованное изображение цифрового обозначения номинала, образованное защитной сеткой. Надписи "пятьдесят гривен" расположены вертикально в правой части банкноты и горизонтально внизу.

В верхней части по центру также расположена надпись "Единство – сила!". В нижней части – год выпуска банкноты (2024). Серийный номер напечатан дважды:

горизонтальный по направлению чтения номер (с переменной высотой цифр) нанесен вдоль верхнего края памятной банкноты;

вертикальный – вдоль левого края.

