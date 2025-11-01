Чиновница Госэкоинспекции оказалась долларовой миллионершей: во время обыска у нее нашли пачки долларов

Работники ГБР во взаимодействии с ГСР Национальной полиции разоблачили руководительницу одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа (Днепропетровская и Кировоградская области) на незаконном обогащении. У чиновницы нашли во время обыска 880 тыс. долларов и 200 тыс. евро.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ГБР. Так, в рамках расследования уголовного производства относительно возможных неправомерных действий работников Государственной экологической инспекции Приднепровского округа был проведен ряд обысков. Во время обыска по месту жительства у одной из чиновниц правоохранители обнаружили и изъяли незадекларированную наличность – 880 тысяч долларов и более 200 тысяч евро.

"Фигурантка задержана по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 30 млн грн. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", – говорится в сообщении ГБР.

Отметим, правоохранители не сообщили, благодаря каким схемам чиновнице удалось получить подобное обогащение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители разоблачили системную коррупцию в органах местного самоуправления, коммунальной сфере, образовании, лесной отрасли и сфере госзакупок Черниговской области. В результате было объявлено 29 подозрений, а общая сумма нанесенного государству и общинам ущерба превысила 107 млн грн.

