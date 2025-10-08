На Черниговщине выявили системную коррупцию на 107 млн грн: какие схемы раскрыли

Украинские правоохранители выявили системную коррупцию в органах местного самоуправления, коммунальной сфере, образовании, лесной отрасли и сфере госзакупок Черниговской области. В результате было объявлено 29 подозрений, а общая сумма нанесенного государству и громадам ущерба превысила 107 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что среди фигурантов оказались бывший и нынешний руководители городов, депутаты местных советов, начальники управлений городских советов, руководитель образовательного учреждения, мастер леса, бывшие работники исправительной колонии, директора обществ и предприниматели. Раскрыты детали разоблаченных преступлений.

Финансовые злоупотребления

Государственный ревизор-инспектор ГУ ГНС в Черниговской области осуществил неправомерную продажу недвижимого имущества акционерного общества, которое находилось в налоговом залоге, по цене значительно ниже рыночной. Убытки составили 13,1 млн грн .

ГУ ГНС в Черниговской области осуществил неправомерную продажу недвижимого имущества акционерного общества, которое находилось в налоговом залоге, по цене значительно ниже рыночной. Убытки составили . Начальница УЖКХ Нежинского городского совета растратила почти 3 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог.

Нежинского городского совета растратила бюджетных средств при ремонте дорог. Глава одного из городов Корюковского района вызвал тяжкие последствия на сумму более 1 млн грн , злоупотребляя служебным положением при закупке наземных монолитных укрытий для гражданского населения.

вызвал тяжкие последствия на сумму более , злоупотребляя служебным положением при закупке наземных монолитных укрытий для гражданского населения. Директор ООО завладел почти 500 тыс. грн бюджетных средств при строительстве альтернативных источников энергии для коммунального предприятия тепловодоснабжения.

завладел бюджетных средств при строительстве альтернативных источников энергии для коммунального предприятия тепловодоснабжения. Служебная халатность специалиста коммунального предприятия ЧГС при закупке трансформаторного масла в условиях военного положения вызвала более 750 тыс. грн убытков.

специалиста коммунального предприятия ЧГС при закупке трансформаторного масла в условиях военного положения вызвала более убытков. Директор общества завладел 400 тыс. грн бюджетных средств при реставрации памятника истории и архитектуры национального значения в Национальном историко-культурном заповеднике. В служебной халатности также подозревается инженер по технадзору.

завладел бюджетных средств при реставрации памятника истории и архитектуры национального значения в Национальном историко-культурном заповеднике. В служебной халатности также подозревается инженер по технадзору. Инженер по техническому надзору допустил служебную халатность при строительстве альтернативных источников энергии для водопроводно-канализационного предприятия, что нанесло ущерб на сумму более 220 тыс. грн.

Служебная халатность

Государственный регистратор ЦПАУ Черниговского городского совета из-за служебной халатности, безосновательно зарегистрировал право собственности на нежилые помещения за обществом, что сделало невозможным принудительное взыскание кредитной задолженности в пользу банка. Убытки составили 55,5 млн грн.

Образование

Директор общеобразовательной школы завладела 1,5 млн грн средств местного бюджета, злоупотребляя служебным положением при строительстве укрытия для безопасного учебного процесса.

завладела средств местного бюджета, злоупотребляя служебным положением при строительстве укрытия для безопасного учебного процесса. Заместитель начальника Службы восстановления в Черниговской области допустил служебную халатность при ремонте детского учреждения, поврежденного в результате агрессии РФ, что повлекло убытки в размере более 2 млн грн .

допустил служебную халатность при ремонте детского учреждения, поврежденного в результате агрессии РФ, что повлекло убытки в размере более . Местный житель самовольно занял земельный участок в пределах охранной зоны, которая находится в пользовании учебного заведения.

Окружающая среда

Мастер леса допустил незаконную порубку деревьев разных пород в лесах Прилукского района во время выборочной рубки, чем причинил вред окружающей среде на сумму более 1 млн грн .

допустил незаконную порубку деревьев разных пород в лесах Прилукского района во время выборочной рубки, чем причинил вред окружающей среде на сумму более . Трое местных жителей по предыдущему сговору осуществили незаконные порубки деревьев на территории Корюковского района. Вред окружающей среде – около 1 млн грн .

по предыдущему сговору осуществили незаконные порубки деревьев на территории Корюковского района. Вред окружающей среде – около . Менеджер и водитель частного предприятия загрязнили земли Черниговского района, захоронив медицинские отходы. Вред окружающей среде – около 146 тыс. грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Ивано-Франковщине были выявлены масштабные злоупотребления в лесной сфере. Девяти чиновникам сообщено о подозрениях, а убытки государству оценили в 721 млн грн. Отмечается, что это продолжение противодействия системной коррупции в лесном хозяйстве Украины. И это еще не финал – досудебное следствие продолжается.

