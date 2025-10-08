На Черниговщине выявили системную коррупцию на 107 млн грн: какие схемы раскрыли
Украинские правоохранители выявили системную коррупцию в органах местного самоуправления, коммунальной сфере, образовании, лесной отрасли и сфере госзакупок Черниговской области. В результате было объявлено 29 подозрений, а общая сумма нанесенного государству и громадам ущерба превысила 107 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что среди фигурантов оказались бывший и нынешний руководители городов, депутаты местных советов, начальники управлений городских советов, руководитель образовательного учреждения, мастер леса, бывшие работники исправительной колонии, директора обществ и предприниматели. Раскрыты детали разоблаченных преступлений.
Финансовые злоупотребления
- Государственный ревизор-инспектор ГУ ГНС в Черниговской области осуществил неправомерную продажу недвижимого имущества акционерного общества, которое находилось в налоговом залоге, по цене значительно ниже рыночной. Убытки составили 13,1 млн грн.
- Начальница УЖКХ Нежинского городского совета растратила почти 3 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог.
- Глава одного из городов Корюковского района вызвал тяжкие последствия на сумму более 1 млн грн, злоупотребляя служебным положением при закупке наземных монолитных укрытий для гражданского населения.
- Директор ООО завладел почти 500 тыс. грн бюджетных средств при строительстве альтернативных источников энергии для коммунального предприятия тепловодоснабжения.
- Служебная халатность специалиста коммунального предприятия ЧГС при закупке трансформаторного масла в условиях военного положения вызвала более 750 тыс. грн убытков.
- Директор общества завладел 400 тыс. грн бюджетных средств при реставрации памятника истории и архитектуры национального значения в Национальном историко-культурном заповеднике. В служебной халатности также подозревается инженер по технадзору.
- Инженер по техническому надзору допустил служебную халатность при строительстве альтернативных источников энергии для водопроводно-канализационного предприятия, что нанесло ущерб на сумму более 220 тыс. грн.
Служебная халатность
- Государственный регистратор ЦПАУ Черниговского городского совета из-за служебной халатности, безосновательно зарегистрировал право собственности на нежилые помещения за обществом, что сделало невозможным принудительное взыскание кредитной задолженности в пользу банка. Убытки составили 55,5 млн грн.
Образование
- Директор общеобразовательной школы завладела 1,5 млн грн средств местного бюджета, злоупотребляя служебным положением при строительстве укрытия для безопасного учебного процесса.
- Заместитель начальника Службы восстановления в Черниговской области допустил служебную халатность при ремонте детского учреждения, поврежденного в результате агрессии РФ, что повлекло убытки в размере более 2 млн грн.
- Местный житель самовольно занял земельный участок в пределах охранной зоны, которая находится в пользовании учебного заведения.
Окружающая среда
- Мастер леса допустил незаконную порубку деревьев разных пород в лесах Прилукского района во время выборочной рубки, чем причинил вред окружающей среде на сумму более 1 млн грн.
- Трое местных жителей по предыдущему сговору осуществили незаконные порубки деревьев на территории Корюковского района. Вред окружающей среде – около 1 млн грн.
- Менеджер и водитель частного предприятия загрязнили земли Черниговского района, захоронив медицинские отходы. Вред окружающей среде – около 146 тыс. грн.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Ивано-Франковщине были выявлены масштабные злоупотребления в лесной сфере. Девяти чиновникам сообщено о подозрениях, а убытки государству оценили в 721 млн грн. Отмечается, что это продолжение противодействия системной коррупции в лесном хозяйстве Украины. И это еще не финал – досудебное следствие продолжается.
