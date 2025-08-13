Чиновникам в Украине массово отменяют инвалидность: сотни решений МСЭК признали недействительными

После скандала с назначением фейковых инвалидностей сотрудникам прокуратуры в Украине начали массовые проверки в результате которых было рассмотрено почти 2 тысячи заключений МСЭК. Из них 800 решений было отменено.

Видео дня

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев. Он отметил, проверки проводит межведомственная рабочая группа из числа работников бюро, Министерства здравоохранения и других правоохранительных органов.

Детали

В общем проверяются 2630 медико-экспертных дел должностных лиц из более 70 госорганов. Сейчас уже было проверено около 2 тыс., а также признано необоснованными и отменено более 800 решений. Больше всего – в таких учреждениях:

Государственная таможенная служба Украины – отменено 244 решения из 587 рассмотренных;

из 587 рассмотренных; Государственная налоговая служба Украины – 161 из 423 решений;

из 423 решений; прокуратура – 162 из 336 решений;

из 336 решений; Государственная миграционная служба – 28 из 70 решений;

из 70 решений; Национальная полиция Украины – 16 из 78 решений.

Кроме того, в более 400 случаев изменили группу или срок инвалидности, а почти 100 должностным лицам назначили дообследование. Обычно оформление фиктивной инвалидности происходило для оформления соответствующей пенсии и избежания возможного призыва на военную службу, пояснил Сухачев.

В ГБР отметили неотвратимость наказания за любые противоправные проявления среди правоохранителей и должностных лиц государственных органов. В частности правосудие задело:

заместителю главного врача по медицинской работе КЗ ЛОР "Львовский областной центр медико-социальной экспертизы "– сообщили о подозрении и направили материалы в суд;

"– сообщили о подозрении и направили материалы в суд; экс-руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры и экс-руководителя Черкасской окружной прокуратуры – разоблачили безосновательное получение инвалидности;

и экс-руководителя Черкасской окружной прокуратуры – разоблачили безосновательное получение инвалидности; прокурора Христиновского отдела Уманской окружной прокуратуры и экс-главу МСЭК – безосновательное получение инвалидности.

Проверки прокуроров с инвалидностью

Ранее генеральный прокурор Руслан Кравченко объявил в Украине масштабную проверку прокуроров, получивших статус инвалидности – это 348 человек. В то же время от проверки освободили прокуроров, которые:

имеют инвалидность с детства;

понесли невозобновляемые потери для здоровья;

имеют онкологические заболевания;

получили инвалидность вследствие войны.

После скандала в органах прокуратуры оказалось 484 прокуроров с инвалидностью, из которых 41 подал заявление на увольнение по собственному желанию. Кравченко их удовлетворил.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что обвинительный акт по оформлению фейковой инвалидности и незаконного получения выплат от государства заместителем руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области Тарасом Горобцом направили в суд. МСЭК установила ему II группу инвалидности, несмотря на заключение врача об удовлетворительном состоянии здоровья прокурора 31 июля 2020 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!