"Процесс запущен": Кравченко объявил о тотальных проверках прокуроров с инвалидностью
В Украине проведут масштабную проверку прокуроров, получивших статус инвалидности. Проверят почти всех, кто остался работать в органах прокуратуры и имеет соответствующий статус, а это почти 350 человек.
Об этом 15 июля объявил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По его словам, решение о проверке принято на фоне значительного общественного резонанса, который длится уже девять месяцев, так как вопрос "не решен".
"Сегодня я принял решение, в пределах своих полномочий, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП)... Процесс запущен. Ждем решения", – отметил генпрокурор.
Освобождены от проверки:
- прокуроры, которые имеют инвалидность с детства;
- лица, понесшие невосстановимые потери для здоровья;
- те, кто имеет онкологические заболевания;
- лица с инвалидностью вследствие войны.
Кравченко также напомнил, что согласно законодательству, у генпрокурора нет полномочий единолично увольнять прокуроров в таких случаях, как массовые получения статуса инвалидности. Увольнение происходит только на основании решения КДКП.
Детали
- В органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью;
- 41 человек подал заявление на увольнение по собственному желанию, Кравченко их удовлетворил.
- Таким образом, 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии.
"Понимаю, что среди них могут быть лица, чей статус в результате проверки будет подтвержден. При этом установленные факты недобропорядочности, не должны ставить крест на авторитете всех прокуроров", – резюмировал Кравченко.
Зачем прокурорам фейковая инвалидность
Действующие законодательные нормы дают возможность прокурорам выходить на пенсию, даже не достигнув 40-летия. Так:
- если у прокурора есть инвалидность, ему достаточно иметь всего 10 лет стажа;
- в этот стаж могут посчитать половину периода обучения в вузе;
- в итоге едва достигнув 30-летия, прокуроры могут выходить на пенсию.
В Украине уже проверили 1692 чиновника, которые оформили себе инвалидность. Оказалось, что на самом деле оснований для нее нет в каждом четвертом случае (445 отмененных статусов), а еще в 226 случаях изменили группу, говорится в данных Минздрава. Среди них были и прокуроры.
Однако несмотря на выявленные нарушения, многие должностные лица прокуратуры продолжают работать и получать и пенсию, и зарплату – этого не запрещает закон. Потому только проверкой инвалидности изменить ситуацию не удастся.
Нужно менять законодательство: как минимум запретить прокурорам одновременно получать пенсию за выслугу лет и зарплату. Более того, трудно объяснить и особое право прокурора – получать чрезвычайно раннюю прокурорскую пенсию благодаря инвалидности.
Как сообщал глава налогового комитета Даниил Гетманцев, законопроект об отмене спецпенсий для прокуроров, судей и госслужащих, которые получают выплаты в десятки и сотни тысяч гривен, уже прошел рассмотрение в комитете соцполитики и рекомендован к рассмотрению в Верховной Раде.
Гетманцев напомнил, что спецпенсии появились в Украине еще в ранние 1990-е годы, когда соответствующие законы предусматривали пенсии на уровне 90% от заработной платы. Тогда это не выглядело абсурдно, ведь зарплата составляла несколько десятков долларов. Но уже позже, когда статусы закрепились и суды начали массово восстанавливать эти пенсии, это превратилось в систему "феодальных привилегий".
"Нужно наконец сделать реформу – не имитировать ее, не приукрашивать статистику, а дать всем достойную модель. Зависимую не от связей, а от стажа, зарплаты и взносов", – резюмировал Гетманцев.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.
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