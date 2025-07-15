"Процесс запущен": Кравченко объявил о тотальных проверках прокуроров с инвалидностью

В Украине проведут масштабную проверку прокуроров, получивших статус инвалидности. Проверят почти всех, кто остался работать в органах прокуратуры и имеет соответствующий статус, а это почти 350 человек.

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Об этом 15 июля объявил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По его словам, решение о проверке принято на фоне значительного общественного резонанса, который длится уже девять месяцев, так как вопрос "не решен".

"Сегодня я принял решение, в пределах своих полномочий, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП)... Процесс запущен. Ждем решения", – отметил генпрокурор.

Освобождены от проверки:

прокуроры, которые имеют инвалидность с детства;

лица, понесшие невосстановимые потери для здоровья;

те, кто имеет онкологические заболевания;

лица с инвалидностью вследствие войны.

Кравченко также напомнил, что согласно законодательству, у генпрокурора нет полномочий единолично увольнять прокуроров в таких случаях, как массовые получения статуса инвалидности. Увольнение происходит только на основании решения КДКП.

Детали

В органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью ;

; 41 человек подал заявление на увольнение по собственному желанию, Кравченко их удовлетворил.

по собственному желанию, Кравченко их удовлетворил. Таким образом, 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии.

"Понимаю, что среди них могут быть лица, чей статус в результате проверки будет подтвержден. При этом установленные факты недобропорядочности, не должны ставить крест на авторитете всех прокуроров", – резюмировал Кравченко.

Зачем прокурорам фейковая инвалидность

Действующие законодательные нормы дают возможность прокурорам выходить на пенсию, даже не достигнув 40-летия. Так:

если у прокурора есть инвалидность, ему достаточно иметь всего 10 лет стажа;

в этот стаж могут посчитать половину периода обучения в вузе ;

; в итоге едва достигнув 30-летия, прокуроры могут выходить на пенсию.

В Украине уже проверили 1692 чиновника, которые оформили себе инвалидность. Оказалось, что на самом деле оснований для нее нет в каждом четвертом случае (445 отмененных статусов), а еще в 226 случаях изменили группу, говорится в данных Минздрава. Среди них были и прокуроры.

Однако несмотря на выявленные нарушения, многие должностные лица прокуратуры продолжают работать и получать и пенсию, и зарплату – этого не запрещает закон. Потому только проверкой инвалидности изменить ситуацию не удастся.

Нужно менять законодательство: как минимум запретить прокурорам одновременно получать пенсию за выслугу лет и зарплату. Более того, трудно объяснить и особое право прокурора – получать чрезвычайно раннюю прокурорскую пенсию благодаря инвалидности.

Как сообщал глава налогового комитета Даниил Гетманцев, законопроект об отмене спецпенсий для прокуроров, судей и госслужащих, которые получают выплаты в десятки и сотни тысяч гривен, уже прошел рассмотрение в комитете соцполитики и рекомендован к рассмотрению в Верховной Раде.

Гетманцев напомнил, что спецпенсии появились в Украине еще в ранние 1990-е годы, когда соответствующие законы предусматривали пенсии на уровне 90% от заработной платы. Тогда это не выглядело абсурдно, ведь зарплата составляла несколько десятков долларов. Но уже позже, когда статусы закрепились и суды начали массово восстанавливать эти пенсии, это превратилось в систему "феодальных привилегий".

"Нужно наконец сделать реформу – не имитировать ее, не приукрашивать статистику, а дать всем достойную модель. Зависимую не от связей, а от стажа, зарплаты и взносов", – резюмировал Гетманцев.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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