Прокурор получил почти 500 тыс. грн пенсии по фейковой инвалидности: дело передали в суд

Обвинительный акт относительно оформления фейковой инвалидности и незаконного получения выплат от государства заместителем руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области направили в суд. Как ранее сообщал OBOZ.UA, речь идет о Тарасе Горобце.

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Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко. "Сегодня прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт о незаконном получении статуса инвалидности прокурором", – написал он.

Генпрокурор отметил, что обвиняемых по акту двое. А именно:

заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области (по ч. 4 ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области (по ч. 4 ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц); председатель Черкасской областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) №2 (по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины – служебный подлог, совершенный группой лиц).

Детали схемы

Как отметили в Офисе генпрокурора, 31 июля 2020 года Горобец получил заключение врача об удовлетворительном состоянии здоровья. Несмотря на это, в тот же день он обратился в МСЭК о направлении на инвалидность, а также получил полный пакет документов, и ему была установлена II группа инвалидности (бессрочно).

Горобец подал выписку из акта осмотра МСЭК от 31.07.2020 со сведениями о наличии II группы инвалидности в Главное управление Пенсионного фонда в Черкасской области. После этого ему противоправно оформили пенсию по инвалидности, в результате чего с июля-2020 по конец ноября-2024 государство выплатило ему 477 тыс. грн.

Во время досудебного расследования прокурора уволили с занимаемой должности, а также Генеральная инспекция ОГП подала жалобу в квалификационную дисциплинарную комиссию прокуроров о его увольнении из органов прокуратуры. Сейчас продолжаются проверки других случаев.

"Восстановление доверия к прокуратуре начинается с очистки системы. Этот путь пройдет каждый – независимо от ранга, статуса или вымышленного "права на поблажки", – предупредил Руслан Кравченко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине проверили почти 1,7 тыс. чиновников, которые оформили себе инвалидность. Оказалось, что на самом деле оснований для ее предоставления нет в каждом четвертом случае, а еще в сотнях случаев изменили группу, говорится в данных Минздрава. Среди лиц с фейковой инвалидностью нашли и прокуроров. Однако, несмотря на выявленное нарушение и отмену статуса, они продолжают работать и получают и пенсию, и зарплату.

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