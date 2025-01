Чиновник новогодние праздники провел "в командировке" в Финляндии с семьей: похоже, что для этого специально придумали форум

Руководитель офиса Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Михаил Янчук с 1 по 8 января 2025 года провел в командировке в Финляндии. Фактически новогодние праздники чиновник, назначенный на должность всего три месяца назад, с женой и восьмилетним сыном провел в одной из самых популярных для зимнего отдыха стран. При этом основанием для командировки стало участие в мероприятиях, которые похожи на фиктивные.

Об этом журналист Михаил Ткач написал для УП. Так, приказ о распоряжении подписал глава НКЦБФР Руслан Магомедов. Согласно ему Янчук уже со 2 по 3 января в Хельсинки (Финляндия) должен был принять участие в Международной конференции по прогнозированию экономических и финансовых систем. С 6 по 7 января в том же Хельсинки должна была состояться II Международная конференция по экспериментальным финансам, теории и эконометрике. Никаких упоминаний об указанных мерах не нашли в открытых источниках.

Оба мероприятия, указанные в приказе НКЦБФР как основание направить Михаила Янчука в Финляндию, имеют признаки виртуальных – все указывает на то, что принять в них участие можно было, не выходя из помещения, в котором расположена НКЦБФР. Так, упоминания о Международной конференции по прогнозированию экономических и финансовых систем (International Conference on Forecasting Economic and Financial Systems), которая должна была состояться в Хельсинки 2 января, сейчас есть только в кэш-версии сайтов-агрегаторов, которые автоматически собирают информацию о всех мероприятиях. Европе и мире.

Единственное упоминание о конференции 2 января – на индийском сайте-агрегаторе. При переходе по ссылке попадаешь на главную страницу. Никаких подробностей, никаких анонсов или отчетов о проведенном мероприятии не было опубликовано. Сайт компании Research Leagues, которую в приказе НКЦБФР называют организатором мероприятия, не располагает информацией о конференции в Хельсинки 2 января. Однако мероприятие в том же городе и с таким же названием планируется провести 2 и 3 октября 2025 года.

Сама компания-организатор Research League, по словам опрошенных экономистов-ученых, это индийский сайт, не имеющий никакого отношения ни к научному миру, ни к проведению мероприятий. Все их "научные конференции" проходят в виртуальном формате, а зарабатывают они на вкладах участников - стоит обычно 350 долларов за мероприятие.

Участвуют в таких ивентах или представители университетов Индии и африканских стран, которым нужно иметь "галочку" об участии в научной конференции, или незнающие об этой схеме ученые. На профильных сайтах размещено множество отзывов, в которых Research League прямо называют "мошенниками". Никаких упоминаний о результатах командировки Михаила Янчука не было опубликовано и на публичных страницах в соцсетях Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

