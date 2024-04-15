Через неделю ДТЭК вернул свет в 76 населенных пунктов, которые были без электроэнергии из-за обстрелов

С 8 по 14 апреля энергетики ДТЭК вернули свет более 25 тыс. семей в 76 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за постоянных обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что Донбасс продолжает оставаться местом наиболее активных боевых действий. Здесь через неделю энергетикам удалось с разрешения военных вернули свет для 18,7 тыс. семей.

Также постоянным обстрелам подвергается Днепропетровщина, особенно юг региона, приближенный к зоне активных боевых действий. За неделю ремонтные бригады ДТЭК смогли возобновить электроснабжение 6,7 тыс. семей области, обесточенных из-за постоянных обстрелов области.

Несмотря на сложную ситуацию с обстрелами энергетики, продолжают работать над восстановлением поврежденного оборудования, как только получают разрешение на проведение работ от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, за три месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 1,9 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.