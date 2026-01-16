"Чек на популизм нам доставили": МВФ требует от Украины изменения налогов – нардеп

Международный валютний фонд (МВФ) продолжает настаивать на расширении налоговой базы в Украине – налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, закрытии таможенных лазеек для потребительских товаров, а также отмене льгот по НДС. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк считает, что эти требования – прямой результат реализации популистических госпрограмм, когда бюджетные деньги "раздаются" всему населению, а не направляются на точечную социальную помощь тем, кто в ней нуждается.

Об этом Железняк сообщил в своих соцсетях. По его данным, украинские власти во время визита главы МВФ Кристалины Георгиевой в Киев 15 января пытались ее убедить отказаться от "непопулярных требований". Однако брифинги самого фонда, а также Минфина Украины, по словам нардепа, свидетельствуют о том, что требования МВФ не изменились.

"Чек на популизм нам доставили... "Спасибо" за кешбэк и зимнюю тысячу", – прокомментировал Железняк.

Он также напомнил, что на данный момент для Украины не утверждена новая программа МВФ. Для ее начала необходимо заседание совета директоров фонда.

Совет МВФ рассмотрит одобрение новой программы, когда будут выполнены все "prior actions", а это:

принятие государственного бюджета на 2026 год (выполнено);

внесение в парламент законопроекта о НДС для физлиц-предпринимателей (согласно плану, его нужно принять до апреля-2026);

введение налога на цифровые платформы и отмена налоговой льготы на посылки из-за границы с товарами стоимостью до 150 евро.

"Сейчас "план капкан" власти – вынести эти вопросы на 10 февраля (на рассмотрение в Верховной Раде. – Ред.) и в "турборежиме" их принять. Что абсолютно невозможно. А значит программа по МВФ затягивается, что затягивает другие деньги (те самые от ЕС и Всемирного банка) как минимум до второго квартала 2026-го. А деньги нам уже сейчас нужны. Особенно учитывая, что проблемы с энергетикой уже начали влиять и на бюджетные поступления", – резюмировал нардеп.

О чем говорят в МВФ

У МВФ пока нет конкретной даты заседания правления по вопросу предоставления Украине новой программы финансирования. Ожидаемые сроки – в феврале . Ранее заседание планировалось на январь.

. Ранее заседание планировалось на январь. Касательно выполнения Украиной предварительных мер ("prior actions") фонд отмечает, что пока " реализовано только одно мероприятие – принятие государственного бюджета на 2026 год ".

". Другой мерой должно стать расширение налоговой базы путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, закрытие таможенных лазеек для потребительских товаров, а также восстановление и отмена льгот по НДС.

"Поэтому оперативные действия украинской власти по выполнению этих и других предыдущих мероприятий будут иметь решающее значение для поддержки импульса реформ и помощи Украине в разблокировании финансирования для ее значительных потребностей", – отметили в фонде.

Кроме того, Георгиева напрямую заявила, что фонд не отказался от требования ввести обязательный НДС для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Впрочем, она подчеркнула, что для одобрения новой программы МВФ требует лишь внесения соответствующего законопроекта в парламент, а не его окончательного принятия.

"Относительно льгот по НДС мы очень четко заявили: это должно быть сделано. Мы не можем допустить, чтобы украинская экономика оставалась в подвешенном состоянии между рыночной и нерыночной моделями. Мы должны двигаться вперед, и вопрос не в том, делать это или нет, а в том – как именно и как заручиться поддержкой парламента", – сказала Георгиева агентству Reuters.

В Минфине Украины также упомянули об этих требований. Однако в подробности там не вдавались.

"Отдельное внимание было уделено выполнению предварительных мер, необходимых для запуска новой программы накануне заседания Совета директоров МВФ, запланированного на февраль. Украина должна выполнить ряд условий, охватывающих бюджетную и налоговую политику, совершенствование администрирования налогов, изменения в трудовом законодательстве для уменьшения теневой занятости, а также создание равных условий участия бизнеса в государственных закупках", – отмечали в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины на заседании 15 января не поддержала налоговые и антикоррупционные инициативы, которых ожидал МВФ в рамках будущей кредитной программы на $8 млрд. В частности, это закон о налогообложении доходов через онлайн-платформы.

