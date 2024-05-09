Части украинцев раздадут деньги на коммуналку: некоторым увеличили суммы из-за атак РФ на энергетику

В Харькове и области увеличат размер субсидий в связи с ограничением энергоснабжения. Средства на оплату коммуналки в неотапливаемый будут выдаваться "живыми" деньгами. Средний размер субсидии увеличат с 106 до 503 грн.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. "Из-за целенаправленных атак по энергетическим объектам, жители Харьковщины, к сожалению, столкнулись с перебоями в поставках электроэнергии. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности и своих бытовых потребностей некоторые вынуждены пользоваться альтернативными источниками энергии", - пояснили в ведомстве.

Следовательно, харьковчанам увеличат субсидию для того, чтобы они смогли пользоваться альтернативными источниками электроэнергии. Особенно важно это для жителей тех населенных пунктов области, которые сейчас полностью обесточены.

"Чтобы обеспечить социальную поддержку уязвимым категориям населения Харьковщины, правительство приняло решение увеличить на нынешний неотапливаемый сезон (с мая по сентябрь включительно) для жителей Харькова и области размер льгот и субсидий на электроэнергию", - пояснили в министерстве.

Ведь стоимость 1кВт поставляемой централизованно электроэнергии составляет 2,64 грн, а стоимость 1кВт, произведенного на дизельном топливе – в 5 раз больше (13,5 грн). Благодаря этому решению, средний размер субсидии на услугу по снабжению и распределению электрической энергии, которую получают харьковчане, увеличится со 106 до 530 грн в месяц, льготы с 74 до 370 гривен.

Дополнительно обращаться за пересчетом субсидий им не нужно, перерасчет размера субсидий и льгот для жителей Харькова и Харьковской области, подпадающих под действие данного решения Правительства , будет произведен Пенсионным фондом автоматически.

Справка: по информации ПФУ, в населенных пунктах Харьковщины проживает около 35,7 тыс. получателей жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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